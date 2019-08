Overwatch | il nuovo eroe Sigma è ora disponibile

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Unaggiornamento è da poco arrivato sui server live disu PC e console. L'update, porta in scena il nuovissimo, che diventaper tutti i giocatori.ha la capacità di lanciare e richiamare una barriera in qualsiasi direzione. Può anche assorbire proiettili e aggiungerli al conteggio complessivo. Il personaggio è in grado di scagliare telecineticamente una roccia gigante, che può stordire i nemici in base a quanto sono lontani.Tuttavia, la sua Ultimate è forse la cosa più interessante. Gravitic Flux vedefluttuare in aria, sospendere i suoi nemici in alto per poi scaraventarli facendogli perdere il 50% della salute. Un'abilità particolarmente forte, poichépuò usare il suo fuoco primario a mezz'aria, indebolendo l'avversario ulteriormente.Leggi altro...

