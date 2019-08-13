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Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 15 | 30 Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 15:30 (Di martedì 13 agosto 2019) Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 Roma NAPOLI LUNGHE CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CECCANO IN DIREZIONE Roma SUL LITORALE RomaNO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI AD ANGUILLARA SI RALLENTA IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA TOSATO NELLE DUE DIREZIONI A RONCIGLIONE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA STRADA PROVINCIALE CIMINA, ALL’ALTEZZA DI MONTE CALDERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA CASSIA A CAPRANICA DI VITERBO TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA BRACCIANESE NELLE DUE DIREZIONI DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 15:30 proviene da RomaDailyNews.
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