Ultimo conferma ritorno di fiamma con Federica Lelli | la foto

UE - l'Italia si conferma all'Ultimo posto con una crescita economica del +0 - 1% : Mentre le performance di Spagna e Grecia si presentano particolarmente buone e Malta si piazza al primo posto con un +5,3%, gli ultimi posti sono occupati dalla Germania, con il suo +0,5% e l'Italia. Questi sono i risultati delle previsioni economiche estive della Commissione Europea, che in parte confermano le previsioni primaverili presentate a inizio maggio. In generale però la Commissione, dopo aver preso atto del rallentamento economico di ...