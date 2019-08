Shenmue III | demo disponibile il prossimo mese su PC per chi ha finanziato il gioco su

Fonte : eurogamer

(Di martedì 13 agosto 2019) Dopo una lunghissima attesa e dopo una serie di controversie a causa dell'esclusività temporale su Epic,III sta per essere pubblicato sul mercato. Ma prima, per chi hailattraverso Kickstarter, sarà possibile mettere le mani su unaa partire dal.Attraverso un aggiornamento pubblicato sulla pagina crowdfunding del, Ys Net ha confermato che laverrà pubblicata verso la seconda metà di settembre, la cui data esatta verrà presto annunciata.Secondo il post, lainizierà nella prima zona del, ovvero il villaggio Bailu e durerà all'incirca un'ora con la possibilità di rigiocarla più volte. Ys Net promette una serie di attività da fare nel periodo di prova, ma i salvataggi non verranno applicati una volta che ilverrà pubblicato. Se decidete di provare lasu PC avrete bisogno di registrare un account Epic per iniziare ...

