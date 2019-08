Juventus | sabato l’ultima amichevole con la Triestina

Juventus - domani la classica di Villar Perosa : sabato sfida alla Triestina - il programma : Mercoledì 14 agosto a Villar Perosa andrà in scena la tradizionale partita in famiglia bianconera. La Juve A contro la Juve B si ritroveranno per la 60esima volta di fronte nel vernissage di casa Agnelli. Perché la partita che si gioca al “Gaetano Scirea” è strettamente legata alla figura della famiglia di imprenditori piemontesi e soprattutto all’avvocato. Della località in Val Chisone sono originari gli Agnelli, che ...

Il Supersabato di Sportitalia con Juventus - Atletico Madrid e Parma - Sampdoria : Grande sabato di calcio su Sportitalia che offre due grandi partite sulla strada dell'inizio della stagione. Sabato 10 agosto 2019, Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 DTT) trasmetterà in diretta ed esclusiva a partire dalle ore 18 Juventus-Atletico Madrid, la sfida che chiude la International Champions Cup 2019 interamente raccontata da Sportitalia. E alle 20,30 telecamere accese...

Amichevole Juventus-Atletico Madrid in tv su Sportitalia sabato 10 agosto : La Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa, ma prima dell’inizio del campionato di Serie A affronterà l’ultima Amichevole dell’International Champions Cup. I bianconeri sfideranno l’Atlético Madrid a Solna sabato 10 agosto 2019. Il fischio d’inizio alla Friends Arena sarà fissato per le ore 18.00. I tifosi della Vecchia Signora avranno modo di guardare la partita in diretta tv su Sportitalia. La Juventus non ha ottenuto risultati ...

La rassegna stampa di sabato 27 luglio – Le prime pagine di calcio : “bomba sul mercato della Juventus” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Intervista a Godin in prima pagina per la rosea, il difensore dell’Inter si candida ad essere un grande protagonista la prossima stagione ma la bomba clamorosa riguarda il calciomercato. Una voce dall’Inghilterra, ...

Calciomercato sabato 20 luglio : Lukaku-Inter - ore calde. Neymar-Juventus - c’è l’apertura : Calciomercato 20 luglio- Ecco le trattative di oggi sabato 20 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri starebbero osservando molto attentamente la situazione legata al futuro di Neymar. L’attaccante sarebbe ormai pronto a dire addio al PSG e nelle ultime ore starebbe avanzando anche la forte candidatura bianconera. Dalla Spagna […] L'articolo Calciomercato sabato 20 luglio: ...

Juventus-Matthijs De Ligt - "è fatta". In Olanda sono certi : "Sabato presentazione a Torino" : Tutto fatto per Matthijs De Ligt alla Juventus? Pare proprio di sì, assicurano in Olanda: si chiude per 67 milioni di euro complessivi, restano da definire solo piccoli dettagli. Secondo il De Telegraaf, addirittura, il difensore quasi-ex Ajax verrà presentato a Torino già sabato, in modo da non far

Calciomercato Juventus : de Ligt sarebbe pronto per sabato - Pogba può slittare di un anno : Il Calciomercato della Juventus continua ad essere in fibrillazione per Matthijs de Ligt. I bianconeri hanno alzato l’offerta avvicinandosi sensibilmente alle richieste dell’Ajax, Mino Raiola spinge per chiudere in fretta la trattativa e sabato potrebbe essere il giorno giusto per l’annuncio. Tra indizi social e trattative continue si avvicina quindi il momento decisivo per chiudere l’affare. In stand by invece la questione Paul Pogba, il ...