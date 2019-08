Juventus | De Sciglio avrebbe deluso Sarri | sarebbe pronta un' offerta per Darmian

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 13 agosto 2019) Lagiocherà il 14 agosto la tradizionale amichevole in famiglia a Villar Perosa, una vera e propria passerella davanti a migliaia di tifosi che come al solito ogni anno assistono al match dei bianconeri contro le giovanili. La dirigenza prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi ideali al gioco di Maurizio: nell'ultimo match disputato contro l'Atletico Madrid, si è notato un ottimo gioco offensivo dellama tante difficoltà difensive che potrebbero spingere la dirigenza ad investire ulteriormente nel settore difensivo, non tanto nei centrali ma nelle fasce. La deludente prestazione di De(colpevole sull'1 a 0 dell'Atletico Madrid) e la cessione di Pellegrini in prestito al Cagliari potrebbero determinare l'investimento bianconero su un terzino che possibilmente si sappia disimpegnare su entrambe le fasce: secondo Sport Mediaset la ...

GoalItalia : #AtletiJuve, De Sciglio da dimenticare: problemi su entrambe le reti avversarie ?? - forumJuventus : #JuveAtletico Madrid, oggi ore 18,05. Formazioni TS-GdS: 'Sarà 4-3-3 con Douglas Costa, Higuain e Ronaldo in attac… - cita_8 : RT @valerioj91: Juventus Abbonamento: 2500€ Biglietto: 100€ Maglia originale: 250€ Terzino destro: de sciglio. -