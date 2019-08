Il sindaco leghista di Pisa ha revocato l’incarico al criticato assessore colpevole di

L’Aquila - Roberto Vecchioni canta “Bella Ciao” in piazza e il sindaco leghista attacca : “È propaganda politica di basso livello” : “Bella Ciao” per il sindaco leghista di Ovindoli, in provincia dell’Aquila, Simone Angelosante, è “propaganda politica di basso livello”. Così, come riporta il quotidiano Il Centro, il primo cittadino ha commentato l’esibizione di Roberto Vecchioni, scagliandosi contro il cantante milanese che lo scorso weekend si è esibito per la Festa dei Santi Patroni, riempendo la piazza principale del paese e intonando, ...

Treviso - il sindaco leghista di Caerano San Marco : “Pestato dai nomadi - li denuncerò” : Il leghista Gianni Precoma è diventato sindaco di Caerano San Marco, alle porte di Montebelluna (Treviso), con una maggioranza a dir poco bulgara: il 70,24 per cento dei voti, con una coalizione di centrodestra. E in pochi mesi si è già conquistato l’epiteto di sindaco-sceriffo, per aver fatto del tema della sicurezza un cardine della sua amministrazione. Ma proprio questo attivismo gli è costato caro. Ha cercato di convincere un gruppo di ...

"Amministrazione ingessata" - D'Eramo minaccia di togliere appoggio leghista al sindaco Biondi : L'Aquila - “L’Amministrazione del Comune dell’Aquila è completamente ingessata.” - A scriverlo in una nota è il Vice Segretario della Lega Abruzzo On. Luigi D’Eramo - “Ci sono ancora troppi problemi non risolti e manca una strategia comune per affrontarli. Dalla crisi delle società partecipate agli avvertimenti ricevuti dall’Autorità anticorruzione rimasti inascoltati, passando per la cronica mancanza di organico della ...

"Crepa viscida serpe". Presidente leghista del Consiglio dell'Ato augurò la morte alla Bonino - il Pd interroga il sindaco di Verona : “Crepa viscida serpe”. Con queste parole il neo Presidente del Consiglio di Bacino dell’Ato Veronese, Bruno Fanton (Lega) che ricopre anche la carica di assessore ai Lavori Pubblici nel Comune di Cerea, si è rivolto alcune settimane fa via Facebook alla Senatrice Emma Bonino, rea di aver criticato la politica anti-immigrazione della Lega di Salvini e del Movimento 5 Cinque Stelle.Il commento d’odio, pubblicato su ...

Modena - azienda fallisce a Sassuolo e licenzia 54 lavoratori. sindaco leghista : “Potrebbero trasferirsi in Russia”. Protesta la Fiom : L’azienda è al collasso, il gruppo imprenditoriale è allo stremo. I 54 dipendenti rischiano seriamente di rimanere disoccupati. E il Sindaco leghista propone di ricollocare i lavoratori in Russia, fra le proteste della Fiom-Cgil. Succede a Sassuolo, nel modenese, dove la Martinelli Ettore srl, azienda fra le più longeve del distretto ceramico, ha formalizzato la procedura di fallimento presso la cancelleria del Tribunale di Modena. La ...

Pisa - il festival della robotica non si farà. Gli organizzatori : “Colpa della giunta leghista”. E il sindaco risponde : “Mai visto nessuno” : Qui è stato costruito il primo computer italiano e sviluppato il primo dominio internet.it ma il Comune leghista non vuole il festival della robotica. Siamo a Pisa, conquistata un anno fa dal centrodestra di Michele Conti dopo settant’anni di governi rossi, e la giunta ha deciso di non finanziare l’edizione 2019 della kermesse, nata nel 2017 e diventato punto di riferimento internazionale nel settore della robotica. La decisione è stata ...

Bibbiano - oggi la visita di Salvini. Il Pd : “Sciacallaggio politico. Vada a Foggia dove hanno arrestato sindaco leghista” : Una “passerella di dubbio gusto” per fare “sciacallaggio politico“. Le critiche del Partito democratico alla visita di Matteo Salvini a Bibbiano, la cittadina della Val d’Enza reggiana dove si indaga per un presunto giro di affidi illeciti di minori. L’arrivo è stato annunciato dallo stesso ministro dell’Interno sui suoi canali social: “oggi sarò a Bibbiano per confermare il mio impegno, da papà e da ...

Arrestato il primo sindaco leghista eletto in Puglia meno di due mesi fa : Antonio Potenza, primo cittadino di Apricena, lo scorso maggio aveva stravinto le elezioni con il 70 per cento di voti. Ora è finito ai domiciliari per concussione, peculato e abuso di ufficio

Foggia - arrestato sindaco leghista di Apricena : Antonio Potenza, sindaco di Apricena, piccolo comune in provincia di Foggia, è finito in manette nell'ambito di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza. Potenza, ex Forza Italia, divenuto esponente della Lega nel 2018, è stato rieletto sindaco nel maggio di quest'anno ottenendo il 71,52% dei voti. Alle elezioni si è candidato a capo della lista civica 'Uniti per Cambiare', con la quale sconfisse nettamente Michele Lacci candidato per ...

