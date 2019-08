I 120 anni di Alfred Hitchcock | il più fotogenico dei registi

Il Napoli rovina la festa per i 120 anni del Marsiglia : Payet tira uno schiaffo ad Insigne - gli animi si accendono! [VIDEO] : Il Napoli batte il Marsiglia in amichevole nella serata in cui i francesi festeggiano 120 anni dalla fondazione del club: nel finale lo schiaffo di Payet ad Insigne rischia di far scoppiare una rissa Finale ad alta tensione nell’amichevole fra Marsiglia e Napoli. Partita che di ‘amichevole’ ha davvero ben poco visto che al Velodrome si festeggiano i 120 anni di storia dell’OM. I francesi vogliono dunque fare bella ...

Accadde oggi – 120 anni fa la nascita del Marsiglia con una ‘macchia’ pesantissima : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi‘, giornata importante per i tifosi del Marsiglia, sono 120 anni dalla nascita del club francese. Il club può vantare 9 titoli di campione di Francia, 10 Coppe di Francia, 3 Coppe di Lega e 3 Supercoppe di Francia e una Champions League (1992-1993). Anche un episodio negativo come quello di corruzione e frode sportiva avvenuta nell’annata 1992-1993 che ...

Andrea Camilleri - il successo arrivato a 67 anni e i libri in 120 lingue : “dialetto per diletto” e umanità - così si è fatto capire in tutto il mondo : FQ Magazine Andrea Camilleri è morto: aveva 93 anni Camilleri sono. Andrea Camilleri è morto. Avrebbe compiuto 94 anni il prossimo settembre. Se ne va una delle più popolari e maestose stelle della letteratura contemporanea, tradotta in 120 lingue, venduta in oltre 30 milioni di copie. Uno scrittore che con quel “dialetto per diletto” usato per il suo ...

I 120 anni della Fiat - Come eravamo - FOTO GALLERY : Dopo il centenario della Citroën, celebrato da poche settimane, è tempo di un altro grande anniversario nel mondo dellauto: i 120 anni della Fiat. Costituita l11 luglio del 1899 Come società Fabbrica Italiana Automobili (la parola Torino sarebbe stata aggiunta in un successivo cambio di denominazione sociale), la Casa piemontese ha dato vita a una lunga serie di modelli iconici, che raccogliamo nella nostra galleria di immagini, molti dei quali ...

Fiat - Un francobollo per celebrare i 120 anni di storia : Per celebrare i 120 anni della Fiat il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo ordinario che sarà disponibile in 400.000 esemplari. La protagonista è la 3,5 HP del 1899, la prima vettura commercializzata dalla Fabbrica Italiana Automobili Torino. Il bozzetto è stato curato dal Centro Stile Fiat.Il precedente della 500 nel 2017. Non è la prima volta che la Fiat celebra la propria storia attraverso il mondo della filatelia. Nel ...

Vivere 120 anni - guarire dal diabete con integratori : “Pericoloso fenomeno anti-scienza scuote il panorama italiano” : L’Associazione Medici Diabetologi (AMD), che “già da tempo aveva espresso forte preoccupazione per la crescente popolarità del giornalista Adriano Panzironi, denunciando la sua attività alle Istituzioni, oggi insieme a Fondazione AMD e diabete Italia Onlus (che riunisce associazioni di pazienti e società scientifiche, oltre ad AMD, anche SIEDP, SIMG, OSDI, diabete Forum, ANIAD e AGD Italia), ribadisce la propria contrarietà verso ...

Esiste davvero una dieta che consente di vivere fino a 120 anni? Gli esperti fanno chiarezza : Esistono diete che permettono di vivere fino a 120 anni? Sui giornali e soprattutto in alcune trasmissioni televisive si è parlato molto di una dieta ormai popolare che si inserisce nell’ampio filone delle diete a basso consumo di carboidrati, identificati come causa di molte malattie. “La proposta raccomanda di eliminare i carboidrati e di assumere costosi integratori a base di spezie commercializzati tramite la società ...

Panzironi - il guru che promette di curare cancro e far vivere fino a 120 anni potrà presentare la sua dieta al Palazzo dell’Eur : Dopo una multa dell’Agcom di 264mila euro perché la sua tv, Life 120 channel, “ha trasmesso informazioni pubblicitarie potenzialmente lesive della salute”, una denuncia da parte dell’Ordine dei medici di Roma per esercizio abusivo della professione medica e una sospensione dall’Ordine dei giornalisti del Lazio, Adriano Panzironi si presenterà il 30 giugno al Palazzo dello sport dell’Eur, a Roma, per divulgare un regime alimentare a base di ...