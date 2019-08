Federico Fashion Style sono stato derubato del mio Rolex

Il buonista Chef Rubio attacca Federico Fashion Style per il furto subito - : Serena Granato Sta facendo discutere molto il post di Federico Lauri in arte Federico Fashion Style, che ha denunciato di essere stato derubato da almeno uno straniero di colore Il razzismo è attualmente una tematica molto discussa in rete, anche quando non si è in presenza di discriminazione, e divide sempre di più l'opinione pubblica. Così come è accaduto sui social, dopo il post di denuncia pubblicato dal noto parrucchiere dei ...

Chef Rubio accusa Federico Fashion Style di razzismo : “Fai la vittima per raccogliere like” : Il noto hair stylist ha denunciato tra le lacrime il furto del suo orologio, sostenendo di essere stato rapinato da un "tizio nigeriano" (ma in un video ha parlato di "due marocchini"). Immediate le accuse di razzismo, con l'intervento dello Chef Gabriele Rubini: "Come sapevi che era nigeriano?". In un post e in alcuni video, Federico Lauri è scoppiato a piangere disperato, lamentando che il prezioso orologio gli era stato regalato dall'amica ...

Federico Fashion Style e il furto - Chef Rubio attacca : "Come sapevi che erano nigeriani?" : Nelle ultime ore il noto hair stylist Federico Lauri in arte Federico Fashion Style, protagonista de Il Salone delle Meraviglie su Real Time, ha denunciato sui social di essere stato accerchiato da alcune persone in corso Como a Milano e di essere stato derubato del suo Rolex, regalo di compleanno da parte di Valeria Marini. Ecco cosa ha detto Federico nelle Stories: "Vi voglio parlare di una cosa che mi è accaduta. Stamattina stavo facendo ...

