Viaggio nel comfort di DS 7 CROSSBACK

Venezuela/ 1 - Viaggio nel paese dell’autogoverno popolare : Mentre la sinistra europea si cerca un rinascimento, mentre i popoli del mondo si stanno alzando, chiedendo che finalmente venga preso in considerazione l’interesse collettivo e che le multinazionali smettano di assorbire la ricchezza del pianeta, c’è un paese pionieristico che non si menziona più da molto tempo, e di cui anche la sinistra si è allontanata troppo in fretta, influenzata dal giudizio sempre parziale e violento dei ...

“Viaggio nel profondo blu : dal Mare allo Spazio” : “La Terra è il posto migliore dove la vita ha la sua massima espressione” [GALLERY] : Nella bellissima atmosfera serale dell’Oasi di Marevivo, sotto un cielo stellato che generosamente ha offerto alla serata la migliore rappresentazione della bellezza dello spazio, si è svolto il seminario “Viaggio nel profondo blu: dal Mare allo Spazio”, organizzato nell’ambito delle attività del progetto Halykòs – Prevenzione ambientale e valorizzazione della Foce del Fiume Platani e delle attività di sensibilizzazione e pulizia delle spiagge ...

Viaggio nel cuore di Citroën C1 : Sfruttando la nuova e più restrittiva normativa antinquinamento WLTP, Citroën C1 posiziona la sua offerta nel cuore del segmento, proponendo un unico blocco motore. Con obiettivi chiari e ben definiti, come divertimento alla guida, prestazioni brillanti e costi di gestione estremamente contenuti per la vita di tutti i giorni, la scelta è ricaduta sull’unità VTi […] L'articolo Viaggio nel cuore di Citroën C1 sembra essere il primo su ...

Su laF in autunno : Victoria 3 - La Guerra dei Mondi e un Viaggio nella scuola italiana : LaF autunno 2019 palinsesto: serie tv da best-seller con Victoria, La Guerra dei Mondi e Stockholm Requiem; produzioni originali come Prof – La scuola siamo noi e Fuori La Voce Un autunno ricco su laF la tv di Feltrinelli presente su Sky al canale 135 con i programmi che vanno ad arricchire anche l’On Demand di Sky e sono disponibili in streaming su Sky Go. Un intrattenimento culturale all’insegna delle grandi serie tv ...

Instagram - Viaggio nel ‘lato oscuro’ del social dove i like e i commenti sono merce di scambio : ecco come funziona : Mark, nome di fantasia, ha meno di 18 anni e migliaia di euro in banca. Li ha fatti tutti creando follower su Instagram. Ne vende circa 10 mila per 35 euro. “Una cifra molto economica”, spiega. In fondo Mark è uno dei motivi per cui la Procter & Gambler ha deciso di disinvestire 85 milioni di dollari in pubblicità dal social network; è una delle cause per cui l’engagement (reale) degli Instagrammer si è dimezzato negli ultimi tre anni, ...

Viaggio nel profondo blu - dal mare allo spazio : un luogo d’incontro in Sicilia : Da sempre l’uomo ha provato fascino verso l’immensità del mare ma anche verso l’infinità dell’universo e le missioni spaziali. mare e spazio sono accomunate dai misteri che ancora avvolgono le profondità più nascoste e dal modo in cui l’uomo si rapporta con tali ambienti, ad esempio gli effetti di tali spazi sulla gravità. Lunedì 29 Luglio alle 20 mare e spazio avranno un luogo d’incontro presso l’Oasi marevivo di Eraclea Minoa e Bovo Marina con ...

Enel : a Cortina arriva la mobilità elettrica con test drive e Viaggio virtuale : Cortina, d'Ampezzo, 24 lug. (AdnKronos) - La mobilità elettrica va in scena a Cortina d’Ampezzo. Grazie a Xperience Tour - iniziativa di Enel X, la Divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali – sarà possibile immergersi nel futuro con test drive su auto elettri

Enel : a Cortina arriva la mobilità elettrica con test drive e Viaggio virtuale (2) : (AdnKronos) – Sarà inoltre possibile conoscere i progetti di efficienza energetica e riqualificazione dedicati ai condomini, i sistemi di smart lighting nell’illuminazione pubblica, i servizi di digitalizzazione e le altre iniziative di Enel X incentrate sulla sostenibilità e sull’innovazione, affinché la transizione energetica in corso costituisca uno degli elementi fondamentali per creare città sempre più vivibili e ...

Enel : a Cortina arriva la mobilità elettrica con test drive e Viaggio virtuale : Cortina, d’Ampezzo, 24 lug. (AdnKronos) – La mobilità elettrica va in scena a Cortina d’Ampezzo. Grazie a Xperience Tour – iniziativa di Enel X, la Divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali ‘ sarà possibile immergersi nel futuro con test drive su auto elettriche e molte altre iniziative collegate, finalizzate a far conoscere il mondo della mobilità sostenibile e ...

Puglia chiama spazio Viaggio nella fanta-base : Daniela Uva nella sala d'aspetto deserta ci sono una decina di poltroncine libere, una biglietteria chiusa e una piccola area destinata a check-in e gate ormai in disuso. Entrando nell'aeroporto di Taranto Grottaglie la sensazione è che il tempo si sia fermato e che ci si trovi in una delle tante infrastrutture italiane testimoni di spreco e mala gestione. Invece, è proprio qui che si sta scrivendo il futuro dell'aeronautica ...

Alessandro Di Battista - le massime da adolescente nel documentario su Sky : "Perché Viaggio?" : Anche Sky "compra" Alessandro Di Battista. Sul canale Atlantic, infatti, domenica 21 luglio è stato trasmesso L'altro mondo, documentario di 50 minuti in cui Di Battista racconta il suo bighellonare per il Sudamerica insieme alla compagna Sahra e al figlioletto Andrea. "A me ha cambiato la vita", di

Missione spaziale Apollo 11 - un Viaggio nella letteratura : tantissimi libri - dai classici alle novità : Ancora prima che l’uomo vi posasse piede per la prima volta 50 anni fa, il 20 luglio 1969, la Luna e’ stata un popolare soggetto della letteratura che racconto’ storie fantastiche di viaggi immaginari, sia in prosa che in versi. La sua funzione ispiratrice si ritrova gia’ nella “Divina Commedia” (1304-1321), nel canto del Paradiso, con Dante Alighieri che descrive l’ascesa attraverso le sfere celesti ...

«Io - Leonardo» a Giffoni - Viaggio nella mente del genio : Una luce fortissima, bianca, che sale dal fondo nero. Poi ecco i profili: Pietro, Giuda il traditore, Giovanni, Gesù al centro. Così L'ultima cena di Leonardo diventa quasi viva,...

Napoli - Viaggio nel degrado della Galleria Umberto : «Ecco in che condizioni sono i tetti» : Dalla morte di Salvatore Giordano, 14enne morto a causa delle ferite riportate nel tragico crollo di alcuni fregi della Galleria Umberto, sono passati cinque anni. Il processo penale che vede...