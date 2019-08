Tutti i voli in partenza dall’aeroporto internazionale di Hong Kong sono stati cancellati

Sciopero - oggi tocca agli aerei : Tutti i voli cancellati : Il trasporto aereo italiano oggi si ferma dalle 10 alle 14 per il primo Sciopero generale del settore: tutte le informazioni...

Rischio attentato : British Airways cancella Tutti i voli verso Il Cairo per una settimana : La compagnia di bandiera britannica ha annullato tutti i voli destinati a Il Cairo in seguito a un allarme per un possibile attentato terroristico. Impossibile prenotare qualsiasi volo per la capitale egiziana.Continua a leggere

Serie A 2019-2020 : il calendario e le date delle amichevoli estive. Tutti gli orari e il programma : Tutte le squadre di Serie A hanno incominciato i raduni e i ritiri in vista dell’inizio della prossima stagione, si preannuncia un’estate di duro lavoro per le 20 formazioni del massimo campionato italiano di calcio che naturalmente disputeranno anche diverse amichevoli per trovare la giusta condizione di forma in vista dei match che contano. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le ...

Una ecotassa per Tutti i voli in partenza dalla Francia : Una ecotassa sui voli aerei. Il governo francese ha annunciato l’introduzione, dal 2020, di un’imposta su tutti i biglietti aerei per i voli in partenza dalla Francia, con l’obiettivo...

"Siamo Tutti Carola - siamo Tutti colpevoli". Viaggio nel mondo delle Ong che resistono : L’arresto della “Capitana coraggiosa”, la nave della speranza sequestrata, l’odio che tracima sulla rete. Rabbia, indignazione, ma al tempo stesso, l’orgogliosa determinazione di chi sa di essere dalla parte giusta: quella della difesa dei più indifesi. E se vogliono imporre il “reato di solidarietà”, siamo tutti “colpevoli”.Viaggio di HuffPost tra le Ong schierate al fianco di ...