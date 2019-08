Softball - Mondiali femminili under19 : esordio positivo per l’Italia - Sudafrica sconfitto 10-0 in quattro inning : Inizia bene il cammino della Nazionale italiana di Softball under 19 ai Mondiali di Irvine (Stati Uniti), con la Selezione del Bel Paese capace di avere la meglio sul Sudafrica per 10-0, in appena quattro inning giocati. Pronti-via e Susanna Soldi mette a segno un doppio, con la stessa giocatrice che completa poi la corsa, a seguito della volata di sacrificio di Giulia Koutsoyanopulos, mentre Noemi Giacometti raddoppia nel corso della seconda ...