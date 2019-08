Sanremo | tenta di lanciare compagna dal balcone | arrestato 50enne

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 12 agosto 2019) L’uomo, fermato in una casa a, ha provato anche a strangolare lae, poi, ha picchiato il figlio intervenuto per difendere la mammaHa massacrato di botte ladavanti al figlio 13enne, arrivando persino are di strangolarla e a gettarla dal. A fermare la furia dell’uomo,prima che accadesse l’irreparabile, è stata la vicina di casa della coppia che, sentendo le urla provenire dall’appartamento, ha immediatamente allertato la polizia che, intervenuta in un appartamento di, ha bloccato l’aggressore.Il grave episodio di violenza domestica è avvenuto lo scorso sabato quando l’esagitato, di 50 anni, si è scagliato contro la convivente al culmine di un acceso litigio. Preoccupato per quanto stava accadendo, il 13enne ha provato ad intervenie in difesa della mamma ma è stato colpito con un pugno in faccia che gli ha provocato delle ...

