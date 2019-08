Percorre la tangenziale con il monopattino | giovane muore tamponato da una moto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) Un ragazzo è morto a Parigi dopo un incidente in, mentre era a bordo di un. Il, che secondo le prime indiscrezioni ha circa 30 anni, ha imboccato l’A86 sulle due ruote ed è statoda unciclista, morendo sul colpo. Ricoverato invece in gravi condizioni lo scuterista. A riportarlo il quotidiano Le Parisien. Non è ancora chiaro come ilpossa essere entrato nella strada anza veloce dove è vietata la circolazione di questi mezzi. Non si sa neanche, scrive il quotidiano, perché ha corso questo rischio, né se il mezzo avesse o meno dei dispositivi di illuminazione. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente delsi trovava nella corsia di sinistra quando è stato colpito da unache arrivava da dietro. Lo scontro riaccende la polemica sull’utilizzo di monopattini elettrici nella capitale francese, come ...

