Consigli Fantacalcio | i migliori trequartisti per l' asta da Under a Gervinho

Fantacalcio 2019-2020 - i Consigli per l’asta. Scommesse - pagelle al calciomercato e possibili sorprese : Cari amici Fanta-allenatori ci siamo! Siamo giunti al momento nel quale si vanno a creare le fanta-formazioni in vista del campionato 2019/2020. Per non sbagliare una mossa, valutare al meglio le rose, azzeccare i giocatori di ottimo rendimento e basso costo, non vi rimane che seguire con attenzione la nostra panoramica squadra per squadra. Si annuncia un campionato di alto livello e combattuto, con Inter e Napoli che si stanno rinforzando per ...

Fantacalcio - guida all’asta : Consigli - probabili formazioni - tiratori - possibili sorprese e nuovi acquisti : Il Fantacalcio è una malattia, una dipendenza. Qualche mese di pausa in estate, che però serve a preparare la stagione successiva. Perché il fanta come il calcio non si ferma mai. Ed eccoci pronti a ricominciare, come ogni anno. Seguiamo il calciomercato per cercare di scovare il Piatek di turno prima degli altri. Seguiamo ogni tipo di amichevole per trovare il calciatore da rilanciare o quello semi-sconosciuto arrivato dalla Serie B, ...

Consigli Fantacalcio : i difensori con il vizio del gol da Mancini a Godin : Si avvicina l'asta del Fantacalcio. Duellare con i propri amici per i giocatori di serie A è uno dei must dell'estate. C'è da costruire una rosa e per farlo c'è bisogno di conoscere nel migliore dei modi tutte le dinamiche delle squadre e gli ultimi movimenti di calciomercato. In questo periodo si va inoltre a caccia di utili Consigli sui giocatori da prendere. La priorità sono gli attaccanti, vero, ma bisogna guardare anche agli altri reparti. ...

Fantacalcio - Consigli asta attaccanti : Piatek in prima fascia - Lapadula è low cost : Dopo aver visto difensori e centrocampisti, è tempo di parlare degli attaccanti da prendere all’asta di Fantacalcio. Bisogna saper scegliere i giusti giocatori, perché proprio questo reparto aiuta a vincere. Non solo top player, ma anche acquisti low cost, che possono poi rivelarsi delle sorprese nel corso della stagione. Krzysztof Piatek lo è stato l’anno passato, stavolta sarà uno dei più quotati in lista. Tra i bomber in grado di superare 20 ...

Fantacalcio 2019-2020 - i centrocampisti : scommesse e Consigli per l’asta. Chi garantisce gol - assist e bonus : Prosegue inesorabile il conto alla rovescia in vista della prima giornata della Serie A 2019-2020 e di conseguenza di una nuova esaltante stagione di Fantacalcio. L’appuntamento con l’asta pre-stagionale è sempre più vicino ed è arrivato il momento di cominciare a valutare le possibili strategie da adottare per sorprendere i vostri amici nel momento più importante della nuova edizione del Fantacalcio. Quest’oggi andiamo ad ...

Consigli Fantacalcio : i probabili rigoristi della serie A da Ilicic a De Paul : La serie A sta ormai per cominciare e dunque per molti italiani appassionati di Fantacalcio agosto sarà il mese giusto per la prima asta stagionale. In queste settimane dunque si cominciano a prendere appunti e si va a caccia di utili Consigli per cercare di allestire una formazione competitiva. Nella lista dei possibili acquisti non possono mancare i rigoristi, una categoria molto ricercata. I giocatori che calciano dal dischetto hanno ...

Consigli Fantacalcio : da Gomez a De Paul - i migliori centrocampisti per l'asta : l'asta del Fantacalcio si sta avvicinando per tante migliaia di appassionati a questo fantasy game. La serie A 2019-20 inizierà il prossimo 24 agosto e dunque in molti sono a caccia di utili Consigli in questo agosto nel quale in tanti sono già in vacanza. Si studiano le formazioni tipo sotto l'ombrellone e si continua a monitorare con costanza il calciomercato, che sarà aperto in Italia fino al prossimo 2 settembre. Non ci sono solo gli ...

Fantacalcio 2019-2020 - i portieri ed i difensori : i Consigli per l’asta. Tra certezze - rivelazioni e novità : Sta per ripartire il campionato di Serie A, e con esso il Fantacalcio: si avvicina sempre di più l’asta con gli amici che formano la vostra lega privata ed ecco che occorre sapere su chi puntare per non rilanciare su nomi poco appetibili e dilapidare il vostro budget. Oggi andiamo ad analizzare, al momento, qual è la situazione riguardo ai calciatori che andranno a formare il pacchetto arretrato della vostra squadra, parlando di portieri e ...

Fantacalcio - Consigli asta centrocampisti : Chiesa tra i goleador da prendere : L’inizio del campionato di Serie A si avvicina e fervono i preparativi per la nuova stagione di Fantacalcio. In vista dell’asta, vogliamo segnalarvi alcuni dei giocatori da prendere. Quest’oggi ci focalizzeremo sui centrocampisti, dando uno sguardo ai possibili goleador, nonché ai titolari a basso costo per avere sempre copertura. Partendo proprio dai giocatori che giocano in attacco, abbiamo diversi nomi, tra cui Federico Chiesa è uno dei ...

Consigli Fantacalcio : fra i migliori difensori da scegliere ci sono Kolarov e Bruno Alves : Agosto è il mese dell'asta del Fantacalcio per tanti appassionati di questo fantasy game. In attesa della prima giornata del campionato di serie A che si giocherà il 24 e 25 agosto si cercano Consigli utili per allestire la propria rosa, con la speranza di vincere ovviamente. Portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti da conquistare duellando al rialzo con gli amici in quella che per molti è diventato un tradizione appuntamento estivo. ...

Fantacalcio - i Consigli e le scommesse per l’asta. Chi acquistare squadra per squadra e le possibili rivelazioni : Cari amici fanta-allenatori ormai ci siamo! Con l’arrivo del mese di agosto è tempo di iniziare a pensare a come allestire la propria squadra del Fantacalcio in vista della stagione 2019/2020. Le 20 squadre di Serie A sono ancora in fase di assemblaggio ma si può già tranquillamente valutare quali giocatori acquistare e con quali sorprendere i rivali delle proprie Fanta-Leghe con il classico giocatore acquistato a poco, ma che rende ...

Consigli Fantacalcio : le possibili sorprese per l'asta - da Tomiyasu a Maroni : Agosto per molti appassionati di Fantacalcio sarà il mese dell'asta. E pazienza se il calciomercato sarà ancora aperta e le rose dovranno essere poi aggiornate. Sotto l'ombrellone si studiano le rose delle venti squadre della serie A 2019-20. Ronaldo e i top player sono in cima alle preferenze, ma per avere una formazione competitiva bisogna saper anche andare a scovare delle possibili sorprese, considerando il budget non certo illimitato. I ...

Fantacalcio 2019/20 - Consigli asta difensori : De Ligt la novità - Kolarov top tra i terzini : La nuova stagione di Fantacalcio si appresta a cominciare. In vista dell’asta sono già state annunciate le quote da parte della Gazzetta dello Sport. Per quanto riguarda il reparto difensivo, troveremo tante novità quest’anno. Infatti, diverse squadre di Serie A hanno rinforzato proprio la difesa, con acquisti top; basti pensare a Matthijs De Ligt della Juventus, arrivato dall’Ajax, e Diego Godín dell’Inter, giunto a parametro zero dall’Atlético ...

Fantacalcio 2020 - i Consigli e le scommesse per l’asta. Le nuove formazioni dopo il calciomercato : chi acquistare ruolo per ruolo di ogni squadra : Manca sempre meno all’inizio della Serie A e sale la febbre per il Fantacalcio 2020. Oggi ci occuperemo di darvi qualche “consiglio per gli acquisti” per ogni squadra del campionato, basandoci sulla lista e i ruoli dati dal sito Fantacalcio.it, quello che la maggior parte degli italiani utilizza per gestire le proprie leghe. ATALANTA Portieri: se non volete spendere tanto per un portiere, Gollini fa sicuramente al caso vostro. Non ...