Ciclismo | Domenico Pozzovivo travolto da un auto | fratture multiple | salta la Vuelta

Ciclismo - Renato Di Rocco commenta l’incidente di Domenico Pozzovivo : “La sicurezza dei ciclisti è la più grande criticità che abbiamo” : Questo pomeriggio è arrivata una brutta notizia per il Ciclismo italiano: Domenico Pozzovivo è stato investito da un’auto in allenamento e sarà quindi costretto a saltare la Vuelta a España 2019, che prenderà il via sabato 24 agosto. Il 36enne lucano è stato trasportato subito in ospedale, dove gli sono state riscontrate fratture al braccio e alla gamba, che rendono quindi impossibile la sua partecipazione al terzo grande Giro della ...

