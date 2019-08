Cambiamenti climatici | 1 | 4 milioni di persone rischiano la fame nel “corridoio secco”

Su YouTube la maggior parte dei video nega i Cambiamenti climatici : Protesta contro il cambiamento climatico (foto: Getty images) Cercando “cambiamenti climatici” su YouTube ci sono più probabilità di imbattersi in video che ne neghino l’effettiva e allarmante esistenza. Questo è quello che emerge dallo studio pubblicato da Joachim Allgaier, presidente del Society and Technology, Human Technology Center (HumTec) della Rwth Aachen University di Aquisgrana in Germania. Lo studio fa notare come, sfruttando il ...

RAPPORTO IPCC/ La sfida dei Cambiamenti climatici arriva alla produzione del cibo : Il RAPPORTO dell'IPCC pubblicato giovedì chiede ai governi un impegno per riformare il sistema alimentare e la produzione agricola

Cambiamenti climatici - Adaptation : il mondo si adatta alle mutate condizioni di vita sul pianeta : Adaptation è un progetto giornalistico internazionale nato per documentare la convivenza tra l’uomo, la tecnologia e la natura nell’era del climate change. Ogni giorno i media di tutto il mondo rilanciano notizie di catastrofi naturali legate al cambiamento climatico e disegnano scenari drammatici per il futuro. Da più parti vengono invocate decisioni radicali dei governi per ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera mentre ...

Cambiamenti climatici - attività sismica e vulcanica nelle Isole Eolie : accelera l’erosione costiera e si alza il livello del mare : Secondo appuntamento per l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con la campagna informativa #ProteggiLeEolie volta a far conoscere il mare eoliano e a sensibilizzare i cittadini alla protezione dell’ambiente marino, della biodiversità e delle coste di questo arcipelago patrimonio dell’UNESCO dal 2000. L’INGV, oltre al monitoraggio sismico e vulcanico delle Isole Eolie, si dedica allo studio degli effetti dell’aumento del livello ...

Cambiamenti climatici - rapporto IPCC : “Mezzo miliardo di persone in zone a rischio desertificazione - aumento di incendi nel Mediterraneo” : Nel mondo, la disponibilità di cibo e acqua potabile rischia di diminuire con l’aumento e la frequenza degli eventi climatici estremi. L’allarme arriva dal nuovo rapporto dell’IPCC, il gruppo intergovernativo dell’Onu sul cambiamento climatico, che oggi ha diffuso alcune stime per il 2050. Preoccupante la situazione relativa alle risorse idriche: già mezzo miliardo di persone vivono in zone a rischio desertificazione. Gli ...

Cambiamenti climatici e rapporto IPCC - Enea : “Scenario allarmante - nel Mediterraneo temperature medie a 1 - 4°C - sfiorato il limite della COP 21? : “Il rapporto dell’IPCC presentato oggi delinea uno scenario molto allarmante, in particolare perché le temperature medie nell’area del Mediterraneo hanno già raggiunto gli 1,4°C, superando l’aumento medio globale di 1°C e arrivando a sfiorare la soglia limite degli 1,5°C indicata a Parigi alla COP21. È una situazione ad alto rischio che continua ad aggravarsi“, afferma Gianmaria Sannino, climatologo dell’Enea ...

Pesce sempre più contaminato da mercurio a causa di Cambiamenti climatici e pesca eccessiva : Grazie a un modello matematico basato su decenni di dati, un team di ricerca internazionale guidato da scienziati della prestigiosa Università di Harvard ha determinato che a causa dei cambiamenti climatici e della pesca eccessiva c'è stato un aumento significativo di mercurio nei tessuti dei pesci che mangiamo. Ecco perché e quali sono i rischi.Continua a leggere

Rapporto IPCCP : “L’Agro-ecologica va messa al centro della lotta contro i Cambiamenti climatici” : Nel Rapporto pubblicato oggi, l’IPCC fornisce un Rapporto sulla complessa relazione tra cambiamento climatico e uso del suolo, in particolare per quanto riguarda l’agricoltura. In effetti, i sistemi agroalimentari sono direttamente e indirettamente responsabili di quasi 1/4 delle emissioni di gas a effetto serra. Ma l’agricoltura soffre anche degli effetti dei cambiamenti climatici. Questo in particolare è il caso ...

L’allarme dell’Onu : così i Cambiamenti climatici faranno aumentare fame e migrazioni : Dal periodo preindustriale, denuncia lo studio, la temperatura sulle terre emerse del nostro pianeta è aumentata di 1,53...

Cambiamenti climatici - “siccità e piogge estreme aumenteranno : così pregiudicata produzione agricola. Effetti maggiori in Africa e Asia” : Siccità e piogge estreme aumenteranno a causa del riscaldamento globale e finiranno per pregiudicare la produzione agricola e la sicurezza delle forniture alimentari. E a pagarne le conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più povere di Africa e Asia, con guerre e migrazioni. Non solo: perché è alto il rischio di desertificazione e incendi anche nel Mediterraneo. Sono le conclusioni del rapporto Cambiamento climatico e territorio, redatto ...

Onu - allarme Cambiamenti climatici"Aumenteranno fame e migrazioni" : A pagare soprattutto le popolazioni più povere di Africa e Asia, con guerre e migrazioni. Mediterraneo ad alto rischio di desertificazione e incendi Segui su affaritaliani.it

Cambiamenti climatici - Rapporto IPCC : il riscaldamento globale aumenterà fame e migrazioni : E’ stato diffuso oggi il Rapporto “Cambiamento climatico e territorio” elaborato dal comitato scientifico dell’ONU sul clima, l’IPCC: secondo il report il riscaldamento globale causato dall’uomo farà aumentare la siccità e le piogge estreme in tutto il pianeta, pregiudicando la produzione agricola e la sicurezza delle forniture alimentari. A pagarne le conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più povere ...

Cambiamenti climatici : 3 - 4 milioni di case americane a rischio inondazioni per l’innalzamento del livello del mare entro il 2100 [DATI] : Incontrollate emissioni di gas serra esporranno 3,4 milioni di case esistenti lungo le coste statunitensi (valore di 1,75 trilioni di dollari) ad un rischio annuale di inondazione del 10% o più entro il 2100, secondo uno studio di Climate Central e Zillow. Nel 2012, l’uragano Sandy si è abbattuto sul New Jersey, producendo una grande storm surge e danneggiando o distruggendo diverse migliaia di case. Negli anni seguenti, i costruttori hanno ...

Incendi artici - perché sono pericolosi per il pianeta e il disastroso circolo vizioso che aggrava i Cambiamenti climatici : Gli Incendi nell’Artico ardono ormai da due mesi, diffondendo il loro fumo, visibile addirittura dallo spazio, nelle città siberiane. La situazione è talmente grave che il Presidente Vladimir Putin ha inviato 2.700 vigili del fuoco militari, 10 aerei e 10 elicotteri per combattere le fiamme. Gli Incendi, senza precedenti per dimensioni e intensità, non solo minacciano l’ecosistema, ma potrebbero anche creare un circolo vizioso che potrà solo che ...