Bruno Fernandes offerto al Milan da Jorge Mendes | la risposta della dirigenza rossonera

Bruno Fernandes al Manchester United : tesoretto anche per la Sampdoria - novità anche sul fronte cessione del club : Lo Sporting Lisbona ha ultimato la cessione del calciatore Bruno Fernandes al M anche ster United , operazione da ben 62 milioni di euro, sorride anche la Sampdoria che incasserà 5,5 milioni di euro, si tratta della percentuale sulla rivendita che era stata fissata nell’estate del 2017 dal trasferimento dai blucerchiati al club portoghese. Una parte di questa cifra era stata inserita dal gruppo di Gianluca Vialli nei bonus per il ...

Brasile - ex Flamengo Bruno Fernandes agli arresti domiciliari : Dopo la condanna a più di 20 anni di carcere per l’omicidio di una sua ex amante l’ex portiere del Flamengo Bruno Fernandes è stato rilasciato dal carcere venerdì sera ed il resto della pena verrà scontato agli arresti domiciliari . Si può notare da alcune immagini della tv brasiliana Fernandes uscire dalla prigione di Varginha, nel Minas Gerais (sud-est), indossando una camicia bianca con cappuccio, è salito a bordo di ...

Calciomercato Manchester United - Bruno Fernandes nel mirino : via libera per Pogba? : Il Manchester United piomba su Bruno Fernandes, che lo Sporting valuta oltre 55 milioni di euro: l’agente del giocatore è già in Inghilterra.“powered by Goal”Dopo l’ultima deludente stagione il Manchester United è pronto a ripartire con il solito importante mercato: nel mirino dei Red Devils è finito Bruno Fernandes, gioiello dello Sporting che piace anche ad altre big in Europa.Secondo quanto riferito da ‘Sky ...