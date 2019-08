Fonte : oasport

(Di lunedì 12 agosto 2019) Nella prossima stagionegiocherà con il. L’accordo era stato trovato già da diversi giorni, ma oggi è arrivato il comunicatodel club russo, con cui il 28enne americano firma undi un anno.riparte dalla squadra vincitrice dell’ultima Eurolega, in cui ha ricevuto l’Alphonso Ford Trophy come best scorer del torneo.mette così in archivio l’esperienza con l’Olimpia Milano, in cui era stato messo ai margini della squadra dopo l’arrivo di Ettore Messina, che aveva fatto capire chiaramente che il giocatore non rientrava nei suoi piani tecnici. La scelta dell’americano è stata quella di continuare la sua carriera in un top club europeo, rifiutando un’offerta di oltre 2 milioni a stagione dalla Cina. alessandro.farina@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

StraNotizie : Basket, ufficiale: Aradori dalla Virtus alla Fortitudo Bologna - OA_Sport : Basket, ufficiale l’approdo di Mike James al CSKA Mosca. Contratto annuale per l’ex Olimpia Milano - Pianeta_Basket : UFFICIALE A - Dequan Jones firma con la Pallacanestro Trieste -