Scossa di terremoto magnitudo 5 al largo di Creta DATI e MAPPE

Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in provincia di Potenza. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 09.05. L'epicentro è stato rilevato a Muro Lucano, in provincia di Potenza, mentre l'ipocentro a soli 8.9 Km di profondità.

Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Cento Italia. La scossa, di magnitudo 3.0, si è verificata alle ore 13:48. L'epiCentro è stato localizzato a 2 Km da Sarnano, in provincia di Macerata, mentre l'ipoCentro a 23 Km di profondità. La zona due anni fa è stata scossa da un violento Terremoto e da allora presenta una costante attività sismica. Non si registrano danni a persone o cose.

Una scossa di magnitudo 3.2 si è verificata alle 05:35 di oggi, venerdì 9 agosto, tra Lampedusa e Linosa, in provincia di Agrigento, ad una profondità di 6 chilometri, svegliando parte della Sicilia. Avvertita dalla popolazione, tra cui numerosi turisti, non si hanno tuttavia notizie di danni a cose o persone.

Un terremoto magnitudo ML 3.2 si è verificato in mare, tra Lampedusa e Linosa (Agrigento) alle 05:35:22 ad una profondità di 6 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.0 è stata registrata alle 13.25 in Turchia, nella zona del distretto di Bozkurt, non lontano dalla città di Denizli. La scossa è stata avvertita alle 14.25 ora locale ed è stata seguita da un'altra di magnitudo 4.2. Al momento non sono stati registrate vittime.

scossa di Terremoto in Grecia: il sisma, di magnitudo 4.7 della scala Richter, è stato registrato a 35 chilometri al largo dell'isola di Samos e ad una profondità di 10 chilometri. Secondo l'Istituto di geodinamica di Atene, è stato avvertito anche in Turchia, nella regione di Izmir (Smirne). paura tra i tanti turisti, ma non ci sarebbero danni a cose o persone.

Questa mattina, alle ore 7:36, l'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha registrato una Scossa di magnitudo 3.4 della scala Richter nella Provincia Autonoma di Trento. Secondo il centro di calcolo il sisma ha avuto il suo esatto epicentro 4 chilometri ad ovest del comune di Vallarsa, nella porzione meridionale del Trentino, al confine con alcuni comuni della vicina provincia di Verona. L'ipocentro, invece, sarebbe stato

Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 1 km nord da Muro Lucano (Potenza) alle 07:31:27 ad una profondità di 7 km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.