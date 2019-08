Savona | i figli litigano per l' altalena | spedizione punitiva contro un papà

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 11 agosto 2019) Claudio Carollo Un albanese di 40 anni è stato picchiato nel Savonese da tre connazionali a causa di un lite tra i corrispettivisu chi dovesse salire prima sull'Pestato a sangue per stabilire quale bambino dovesse salire prima sull'. Nel Savonese, un albanese di 40 anni è stato vittima di unada parte di tre connazionali Il motivo dell'aggressione sarebbe nato da una lite tra idei quattro protagonisti dell'assurda vicenda. L'uomo si trovava colo nello stesso parco giochi dove era presente la moglie di uno degli aggressori, col rispettivo pargolo, al momento del bisticcio: i bambini si stavano contendendo il posto sull'e per questo hanno cominciato a litigare. La cosa si sarebbe chiusa in quel momento, una volta separati i ragazzini, con un botta e risposta tra il 40enne e la donna. Se non fosse che i tre ...

