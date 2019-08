Salvini insiste | Voto unica soluzione

Savoini - Salvini insiste : “Non riferisco in Aula su fantasie” : L’affondo di Delrio: “Non è una facoltà del ministro, ma un dovere. Ha trovato il tempo di visitare un gattile, potrebbe trovarne un po’ anche per il Parlamento”

Savoini atteso dai pm. Conte insiste perché Salvini parli in Aula : Salvini dovrebbe presentarsi in Aula per riferire sul caso Lega-Russia? Il premier Conte sembra essere d’accordo. A chi gli ha fatto questa domanda ha risposto con un “perché no”. Il presidente del Consiglio nei giorni scorsi aveva affermato di non conoscere Gianluca Savoini, l’uomo che avrebbe trattato con persone del Cremlino al Metropol di Mosca per far ottenere illecitamente fondi alla Lega. Conte ha poi ...