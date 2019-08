Maltempo in arrivo | intensi temporali al nord | la Protezione Civile ha emanato l’allerta

Maltempo al Nord - allerta meteo in Lombardia : nelle prossime ore in arrivo forti piogge e temporali : piogge e temporali interesseranno nelle prossime ore le regioni del Nord Italia, in particolare Valle d’Aosta, le aree alpine di Piemonte e Lombardia e successivamente del Veneto, con possibile interessamento anche delle pianure limitrofe. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi ...

Meteo Ferragosto col Maltempo : “In arrivo freddo - pioggia - grandine e fenomeni estremi” : Giovedì 15 agosto, come accaduto nove volte negli ultimi vent'anni, l'estate cederà il passo a un brusco calo termico con temporali, grandinate e "fenomeni estremi" soprattutto al nord. Non escluse le prime nevicate in alta quota.

Maltempo - in arrivo nubifragi e grandine : l’elenco delle regioni a rischio allerta : Il Maltempo che sta mettendo in ginocchio il Nord Italia continuerà anche domani, giovedì 8 agosto, quando arriverà anche in Toscana, Umbria ed Emilia Romagna, dopo i danni provocati in Lombardia, nel lecchese e a Bolzano: ecco l'elenco delle regioni a rischio.Continua a leggere

Meteo - incubo Maltempo : in arrivo pioggia e grandine. Scatta l'allerta arancione : maltempo: in arrivo pioggia e grandine. Da mezzanotte Scatta l'allerta arancione per il Meteo. Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il nostro paese...

Meteo - incubo Maltempo : in arrivo pioggia e grandine. Da mezzanotte scatta l'allerta arancione : Italia divisa in due. Le previsioni del tempo per venerdì 2 agosto annunciano rovesci anche intensi sulle regioni settentrionali (allerta Meteo), mentre sul Meridione si prospetta una giornata caldissima. In arrivo pioggia e grandine. Da mezzanotte scatta l'allerta arancione per il Meteo. Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il nostro paese portando piogge e temporali sulle regioni settentrionali e su quelle ...

Maltempo : Veneto - in arrivo altri temporali - allerta gialla in alcuni bacini idrografici : Venezia, 30 lug. (AdnKronos) - Permane, anche per il pomeriggio-sera e la notte di oggi, il rischio di temporali in alcune aree del Veneto. Sulla base di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, dichiarando lo Stato di

Maltempo : Veneto - in arrivo altri temporali - allerta gialla in alcuni bacini idrografici : Venezia, 30 lug. (AdnKronos) – Permane, anche per il pomeriggio-sera e la notte di oggi, il rischio di temporali in alcune aree del Veneto. Sulla base di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, dichiarando lo Stato di Attenzione (allerta gialla) su alcuni bacini idrografici del Veneto per Criticità Geologica e Idraulica sulla Rete Secondaria, valevole ...

Maltempo in Sicilia : temporali in arrivo nella zona nord orientale : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, 29 luglio, piogge da isolate a sparse, anche a carattere di temporale

Maltempo - allerta per temporali e grandinate in arrivo : l’elenco delle regioni a rischio : Maltempo in arrivo nelle regioni del Centro Nord dove a partire da questa sera e per tutto il weekend sono attesi temporali accompagnati da nubifragi e violente grandinate. La Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla ed arancione in 5 regioni, dal Veneto all'Emilia Romagna, dalla Lombardia al Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige.Continua a leggere

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il Maltempo in arrivo : sarà un weekend terribile - “vite umane a rischio” [MAPPE] : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica farà ingresso sul territorio nazionale, portando un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni settentrionali dell’Italia, con temporali diffusi e intensi, in progressiva estensione alle regioni centrali, a partire alla Toscana. Le temperature, inizialmente ancora elevate o molto elevate su gran parte del Paese, al passaggio della perturbazione subiranno una ...

Previsioni Meteo Veneto : fine dell’ondata di caldo e Maltempo in arrivo : La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere – spiega Arpav – per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento del tempo che porterà sulla regione frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni anche intensi, e un marcato ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell'ondata di caldo - in arrivo temporali anche intensi (3) : (AdnKronos) - Le previsioni. Già da oggi nel corso del pomeriggio il tempo sulla regione tenderà a divenire variabile, con annuvolamenti sparsi soprattutto a ridosso dei rilievi, associati a dei rovesci e temporali che localmente potranno interessare anche alcune zone di pianura. Farà ancora piuttos

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell'ondata di caldo - in arrivo temporali anche intensi (2) : (AdnKronos) - Alcuni valori massimi registrati dalle centraline Arpav: 38°C a Conegliano (Tv), 37.9°C a Castelnovo Bariano (Ro), a 37.8°C a Montagnana (Pd), 37.7°C Trecenta (Ro), 37.4°C a Cittadella (Pd) e a Salizzole (Vr) e nell’area costiera, 35.3°C a Eraclea (Ve) e 34.8 a Rosolina (Ro). Tali valo

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell'ondata di caldo - in arrivo temporali anche intensi : Padova, 26 lug. (AdnKronos) - La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento de