Fiorentina-Galatasaray 4-1 | ottima prestazione dei viola | Boateng in grande forma

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2019) Un’si sbarazza deldi Fatih Terim con un perentorio 4-1 nell’ultima amichevole estiva disubito pericolosa con Montiel e Sottil che sfiorano il gol nei primi minuti. Al 37′ è Benassi ad andare ad un passo dal vantaggio, salva Muslera. Al 41′ è calcio di rigore per la: dal dischetto va(indizio per il fantacalcio) ed è 1-0. Al 47′ del primo tempo bellissima palla diper il giovane Sottil che infila Muslera per la seconda volta. Fantacalcio, guida all’asta: consigli, probabilizioni, tiratori, possibili sorprese e nuovi acquisti Nella ripresa il neo entrato Emre Mor accorcia le distanze con un sinistro che beffa Dragowski, non esente da colpe. Al 61 Sottil si traveste da assist-man per Benassi, che segna a pallonetto. Al 78′ girandola di cambi: entra anche Chiesa. ...

