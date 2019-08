FIFA 20 | ecco le prime immagini del logo | le maglie e i volti della Juventus Piemonte

FIFA 20 : ecco tutte le novità presenti quest'anno nella Modalità Carriera : In FIFA 20 ci saranno grandi cambiamenti (grazie anche ai vari feedback dei giocatori) per quanto riguarda la Modalità Carriera. Attraverso un comunicato stampa, EA Sports descrive nel dettaglio tutte le modifiche apportare per rendere questa Modalità più divertente e realistica possibile. Di seguito potete dare uno sguardo a tutti i dettagli suddivisi per punti.Volevamo infondere nuova linfa all'esperienza di Carriera Allenatore facendo leva ...

FIFA 19 Swap Deals – Scambi di FUT : ecco i premi di agosto! Card disponibile nei premi delle Squad Battles : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua Squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco i premi di agosto! Card disponibile nei premi delle Squad ...

FIFA 20 : ecco i requisiti della versione PC : EA Sports ha svelato i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC di FIFA 20.Come è possibile notare dall'elenco completo, che trovate di seguito, la nuova edizione del titolo calcistico non richiede configurazioni particolarmente prestanti o moderne. Per raggiungere il target dei requisiti raccomandati infatti bastano un processore i5-3550 o un AMD FX 8150, mentre per la scheda grafica sono consigliate una GTX 670 o una Radeon ...

FIFA 19 : ecco come ottenere i TOTS Pack guardando la finale eWorld Cup : E' finalmente iniziata la prima giornata delle finali di FIFA eWorld Cup in cui questo fine settimana alcuni dei più grandi campioni di FIFA 19 si daranno battaglia per l'ambito titolo di Campione del Mondo.Senza dubbio EA punta molto su questo evento ed ha avviato una campagna per dare un incentivo ancora maggiore, al fine di invogliare i giocatori ad assistere all'importante evento. Infatti chi assisterà alla Semi-finale e alla finale di ...

FIFA 20 Ones to Watch : ecco i giocatori “Da tenere d’occhio” : Anche quest’anno in Fifa 20 saranno presenti le speciali card “Ones to Watch” riservate ai calciatori protagonisti di alcuni dei colpi di mercato più interessanti. Le card OTW, introdotte per la prima volta in Fifa 17, si contraddistinguono dalle altre per una particolare caratteristica: il rating overall e le statistiche non sono fisse ma variano nel […] L'articolo Fifa 20 Ones to Watch: ecco i giocatori “Da ...

FIFA 19 : pack TOTS garantito in regalo per gli abbonati EA Access. Ecco come ottenerlo! : Gli abbonati al servizio EA Access, da poco disponibile anche su Playstation 4, avranno la possibilità di ottenere un pack TOTS garantito (in versione non scambiabile) in regalo! Per ottenerlo, oltre a dover sottoscrivere almeno un mese di abbonamento, sarà necessario anche giocare per almeno 15 giorni nell’intervallo di tempo che va dal 25 luglio […] L'articolo Fifa 19: pack TOTS garantito in regalo per gli abbonati EA Access. Ecco ...

FIFA 20 Pro Club : ecco tutte le novità! : EA Sports ha annunciato il 25 luglio le novità che contraddistingueranno la modalità Pro Club su Fifa 20! Vediamo in dettaglio di cosa si tratta: Che cos’è la modalità Pro Club Pro Club è una modalità online di Fifa che permette di creare un Calciatore Virtuale e di ricoprire un ruolo specifico in campo al […] L'articolo Fifa 20 Pro Club: ecco tutte le novità! proviene da I Migliori di Fifa.

EA Access disponibile da oggi anche su Playstation 4! Ecco come provare - in anteprima - FIFA 20! : come annunciato qualche mese fa finalmente, dalle ore 17 di oggi, 24 luglio, EA Access, lo speciale servizio in abbonamento di Electronic Arts che permette di godere di tutta una serie di vantaggi esclusivi, sarà disponibile anche su PS4! EA Access: a cosa serve? EA Access, disponibile da anni sia su Xbox che PC (in […] L'articolo EA Access disponibile da oggi anche su Playstation 4! Ecco come provare, in anteprima, FIFA 20! proviene da I ...

