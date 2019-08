Cremona | viaggiano contromano sulla tangenziale | automobilista li blocca Ecco come ci

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) Da una parte della carreggiata Gianluca, un ragazzo diche, usando ripetutamente il clacson e sbracciandosi, cerca di convincerli a frenare. Dall’altra parte della strada, due anziani su un’auto bianca che. Il video è stato girato nel primo pomeriggio su una delle tangenziali di, a nord-ovest della città. Gianluca si è accorto che la coppia percorreva il collegamento viario tra la Paullese e la Codognese nel senso sbagliato di marcia. I due, probabilmente turisti, in un primo momento non sembravano accorgersi di nulla (la strada, a quell’ora, fortunatamente era deserta). Fino a che l’insistenza del ragazzo, che è riuscito nonostante il guard rail ad attirare l’attenzione dei due e a spiegare loro che il senso di marcia corretto era l’altro, ha avuto la meglio. E così quanto successo innon ha portato, ...

