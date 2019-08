Clemente Mastella | la profezia su Salvini | La Lega da sola al Sud non aumenterà i

Fonte : liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) Matteodetiene - a detta dei sondaggi - oltre il 38 per cento dei consensi. Per qualcuno però questi numeri non bastano a raggiungere il traguardo bramato dal leader leghista: governare da solo. "Anche con questo tour del Sudnon riuscirà ad aumentare i consensi per lain manier

Libero_official : La gufata di Mastella: 'Perché Salvini da solo non ce la può fare' -