Acquista uno yogurt ai mirtilli e quello che c’è dentro è terribile | inorridito posta la

Fonte : baritalianews

(Di domenica 11 agosto 2019) Un ragazzo hato unoai. Lo ha aperto e ha iniziato a mangiarlo ma poi, ad un certo punto, ha visto qualcosa che pur di colore scuro, non assomigliava affatto ad un mirtillo. L’ha tolto dal vasetto per guardare meglio e ha subito capito che si trattava di ben altro che di frutta: uno scarafaggio. Ha scattato una foto e l’hata sui social commentando così: ” Era troppo croccante x essere un mirtillo… Non si può mangiare più nulla, che schifo!”. I mondo dei social è insorto perché non si accetta che anchendo prodotti di marche conosciute e costose ci si possa trovarequalsiasi cosa. Capita molto spesso di raccontare storie simili e i consumatori sono stufi che la propria salute venga continuamente attentata.

