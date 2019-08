Taekwondo | Mondiali Cadetti 2019 | i risultati dell’ultima giornata L’Iran conclude in

Fonte : oasport

(Di sabato 10 agosto 2019) Oggi si è svolta la quarta ed ultimadi gare deidi. All’Universal Sports Palace di Tashkent (Uzbekistan) atleti con età compresa tra i dodici e i quattordici anni si sono sfidati per gli ultimi cinque titoli in palio. L’Iran ha ancora una volta evidenziato il proprio dominio, arricchendo il proprio bottino con altre due medaglie d’oro. La Russia si è aggiudicata la prima gara di, quella dei -49 Kg maschili, nella quale Kirill Korolev ha superato in finale il thailandese Banlung Tubtimdang con il punteggio di 11-3; il terzo gradino del podio è stato occupato dall’iraniano Amirhossein Maleki e dall’egiziano Mohamed Osama Husseien. E’ poi stata la volta dei -57 Kg maschili, in questo caso a vincere è stato l’ucraino Simur Mirzoiev, che ha asfaltato 21-8 il rappresentate di Taipei Feng-Yin Chang, mentre ...

