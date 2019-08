Neymar | i tifosi del Real Madrid si dividono | i risultati di un sondaggio

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2019) La possibile firma dicol ilnon scuote i cuori del tifo Blancos. Almeno stando aideleffettuato dal quotidiano spagnolo ‘AS’, secondo cui seisu dieci bocciano l’operazione. Su 137mila internauti che hanno risposto alla domanda “Vorreste chefirmasse per il?”, infatti, il 59,7% ha risposto ‘no’, contro il 40,3% che vorrebbe invece vederlo al Santiago Bernabeu., Zidane: “La Roma si è rinforzata, farà una grande stagione”L'articolo, idelsi: idi unCalcioWeb.

