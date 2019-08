Milano | bambina di 8 anni travolta da una moto pirata a Corsico | è in gravi condizioni

Operata nella notte la bambina di 8 anni investita sulle strisce a Milano : È stata Operata nella notte al San Raffaele di Milano una bambina di 8 anni , trasportata in elisoccorso, dopo essere stata investita ieri sera a Corsico, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme alla madre e ai fratellini, rimasti illesi. Secondo quanto si apprende la prognosi è ancora riservata. In base a una prima ricostruzione della polizia locale di Corsico, e in attesa di ascoltare nuovamente la testimonianza della ...

Si finge bambina su Whatsapp e abusa di tre minorenni a Milano : Un uomo di 48 anni che utilizzava in modo massiccio Whatsapp e che grazie a un profilo falso da ‘bambina’ ha abusato per tre anni di tre bambine tra gli 11 e i 13 anni, è stato arrestato grazie a una maestra che, attraverso il rapporto di fiducia con un’alunna, ha ottenuto le sue confidenze.L’uomo, residente in provincia di Lodi, è incensurato e soffre da tempo di problemi psicologici: secondo ...