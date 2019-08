“La amo ancora” Si sono lasciati male a Temptation Island | adesso torna sui suoi passi

“La cura è lunga”. Erica Piamonte spaventa i fan : ancora controlli : Erica Piamonte è stata ricoverata in ospedale e ha spiegato ai suoi followers su Instagram di non stare bene. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha accusato forti dolori allo stomaco nella giornata di ieri e ha deciso di sottoporsi ai controlli per capirne il motivo. «Oggi, a tratti, sto un pochino meglio, ma non sto bene. Chiaramente devo avere pazienza. La cura è lunga e devo fare la dieta per un mese», ha scritto nelle stories. Per ...

Nel governo è rottura totale - Salvini : “La maggioranza non c’è - andiamo al voto” : Dopo l’incontro con il premier Conte, il leader della Lega ha ribadito la crisi nell’esecutivo: “Inutile andare avanti a...

Gerry Scotti - chi è la sua compagna. “La amo - per lei ho resistito alle Letterine” : È forse uno dei volti più amati della televisione, sorridente, divertente, capace, preparato. In una parola sola, anzi due: Gerry Scotti. Lo storico presentatore di Mediaset compie oggi sessantatré anni e si è raccontato in una lunga intervista esclusiva ai microfoni del Corriere della Sera. Le sue parole ricalcano la sua carriera ma soprattutto aiutano a disegnare i contorni di un grande personaggio, amato e stimato da tutti. Gli inizi di Gerry ...

Gerry Scotti compie 63 anni : “La mia sessualità ha resistito alle letterine - amo Jessica Fletcher” : Il 7 agosto, Gerry Scotti festeggia 63 anni. Il conduttore si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Corriere.it. Quello che viene fuori è il ritratto di un uomo che ha saputo resistere al fascino delle letterine, che non si perde un episodio de 'La signora in giallo' e che coltiva il suo lato avventuroso grazie alla passione per il mare e per la moto : "Sono fortunato: la mia sessualità e carnalità hanno resistito a tutto. Se ...

Ebola - gli esperti : “La nuova epidemia è pericolosa - ma in Italia siamo pronti” : Oggi l’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo “compie un anno ed entra nel suo secondo anno di vita ancora incontrollata. Si sta rivelando però di difficile gestione, nonostante i controlli clinici effettuati su più di 70 milioni di persone e le oltre 160.000 dosi di vaccino somministrate alle fasce di popolazione più a rischio ed agli operatori sanitari. In un anno questa epidemia ha già colpito 2.700 persone, con ...

Vettel e Leclerc : “Lavoriamo compatti - Binotto assicura serenità” : L’Ungheria ha accolto la Ferrari e i suoi piloti con temperature elevate e cielo sereno, anche se nei prossimi giorni potrebbe tornare la pioggia, uno degli elementi che ha caratterizzato la gara di Hockenheim di domenica scorsa. Come di consueto il giovedì è stato il giorno dedicato agli incontri con la stampa e con gli […] L'articolo Vettel e Leclerc: “Lavoriamo compatti, Binotto assicura serenità” sembra essere il primo su ...

MotoGp - Dovizioso ammette : “La situazione non è delle migliori - ma dobbiamo rimanere positivi” : Il pilota della Ducati ha parlato in vista del Gp di Brno, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGp L’anno scorso trionfò precedendo sul traguardo il compagno di squadra Jorge Lorenzo, in questa stagione Andrea Dovizioso proverà a bissare a Brno il successo del 2018, così da rilanciarsi in campionato. AFP/LaPeresse Non sarà facile però avere la meglio su Marc Marquez, autentico dominatore della prima parte di campionato. Archiviata ...

Valerio Staffelli risposa Matilde Zarcone dopo 25 anni di matrimonio : “La amo più del primo giorno” : Valerio Staffelli, il re del Tapiro d'Oro di "Striscia la Notizia", convola a seconde nozze con Matilde Zarcone. dopo 25 anni di matrimonio, i due si amano ancora come il primo giorno: "Anzi, di più del primo giorno", ha confessato l'inviato di "Striscia" al settimanale "Chi": "A me sembrano passati solo due o tre anni".Continua a leggere

Insigne : “La Juventus ha cambiato allenatore. Noi no. Partiamo in vantaggio” : Contro il Liverpool, Lorenzo Insigne ha giocato una gran partita, confezionando un gol da fuori area e due assist accentrandosi da sinistra. Oggi il Corriere dello Sport pubblica un’intervista al Magnifico in cui Lorenzo riconosce il valore di amichevoli internazionali come quella contro il Liverpool e quelle che il Napoli giocherà tra poco. “Sono sfide che servono, che aiutano a crescere chi non ha avuto possibilità di viverle e ...

Formula 1 – L’appello di Vettel : “Lavoriamo tanto. All’Italia e ai tifosi Ferrari chiedo una cosa importante…” : Sebastian Vettel analizza l’esito del Gp di Germania: il pilota tedesco fa un appello ai tifosi della Ferrari e ai fan italiani Sebastian Vettel è stato uno dei piloti più positivi nella complicata gara del Gp di Germania. Il tedesco ha rimontanto dall’ultima alla seconda posizione, evitando di incappare negli stessi errori che hanno fatto finire a muro Leclerc e Bottas, ma anche in quelli che hanno costretto Hamilton a ...

L’agente di Hysaj : “Lavoriamo per trasferirlo. Ha bisogno di aria nuova” : A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato Mario Giuffredi, agente di Hysaj: “L’intenzione mia e del club era quella di far andar via Hysaj. Ha bisogno di aria nuova e di fare nuove esperienze per farlo tornare ai suoi livelli. Lavoriamo per trasferirlo. Poi le cose durante il mercato possono cambiare. Lavoriamo sia per l’estero che per l’Italia, non precludiamo niente. L’importante è che sia una società seria. Ha fatto tre anni di alto livello ...

NBA – Kawhi Leonard e Paul George - attacco al potere : “Lakers? Non sono importanti. Ma se vinciamo il titolo…” : Kawhi Leonard e Paul George entusiasti di giocare ai Clippers: e dalla conferenza stampa di presentazione si infiamma già la rivalità con i Lakers Grande entusiasmo in casa Los Angeles Clippers. Gli arrivi di Kawhi Leonard e Paul George hanno scaldato l’ambiente che, dopo diversi anni a buon livello ma senza mai riuscire a capitalizzare le proprie chance ai Playoff, guarda alla postseason non solo con grande fiducia, ma anche con la ...

Barra - dedica d’amore a Santamaria : “La vita con te - una carezza” : Un anno di matrimonio: un anno di amore, di lotte, di gioie e di dolori. Sempre insieme, a fianco l’una dell’altro, anche nei momenti più bui. È questo che celebrano oggi Francesca Barra e Claudio Santamaria, ad un anno esatto dalle nozze. La giornalista vuole festeggiare pubblicamente questi 365 giorni vissuti accanto al marito e lo fa con un dolcissimo post sul suo profilo Instagram. La foto risale a quel giorno speciale, in cui Francesca e ...