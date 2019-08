Frammenti di un aereo della Norwegian cadono su tetti  e auto a Fiumicino | un ferito

Terrore a Fiumicino - Frammenti di un aereo cadono sulla città : gravi danni - sfiorata la strage [FOTO e DETTAGLI] : frammenti di un aereo della compagnia Norwegian, atterrato in emergenza al Leonardo da Vinci, sono caduti su tetti ed alcune auto nella zona di Fiumicino , subito dopo il decollo dall’aeroporto. Fortunatamente, e casualmente, non ci sono stati feriti ma alcuni veicoli e tetti di abitazioni adiacenti alla zona dell’Aeroporto sono stati danneggiati nella zona di Isola Sacra. Sul posto carabinieri, polizia, vigili urbani e protezione ...

