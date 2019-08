Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019) Un neonato èpoche oreessere statorito ina Borgosesia, in Valsessera, in provincia di. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 agosto, attorno alle 3 di notte. Arrivato in elisoccorso al Regina Margherita di Torino, il piccolo è deceduto poco, probabilmente a causa di un’, come affermano alcune fonti in ambito sanitario. Ancora incerte le dinamiche del, ma ladi, competente territorialmente, intanto, ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo per capire come sono andati i fatti ed eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione, i genitori del piccolo hanno chiamato un’ostetrica soloessersi accorti che ilera difficile. Quando la levatrice è arrivata inle condizioni del bimbo erano già gravi, tanto che la professionista ha deciso di chiamare ...

Noovyis : (Vercelli, bambino morto dopo parto in casa: ipotesi asfissia neonatale. La Procura apre fascicolo contro ignoti)… - fattoquotidiano : Vercelli, bambino morto dopo parto in casa: ipotesi asfissia neonatale. La Procura apre fascicolo contro ignoti - Cascavel47 : Vercelli, bambino morto dopo parto in casa: ipotesi asfissia neonatale. La Procura apre fascicolo contro ignoti… -