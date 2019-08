Uomini e Donne | Fabio e Nicole nuovo botta e risposta | lo scontro continua

“Io non rubo fidanzati”. Uomini e Donne nel caos : vengono fuori veleno e ‘storiacce’ : Uomini e Donne senza pace. Adesso nella lite tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia entra anche un pezzo da novanta: Karina Cascella. “In questi giorni – così ha esordito Karina Cascella che oggi ha anche pubblicato alcuni video per difendersi da alcune accuse forti dopo la morte di Carolina – sono stata un po’ fuori dai social e per caso ho visto delle storie che ha fatto Teresa… Adesso non mi ricordo il cognome… Comunque la taggo… ...

Uomini e Donne - ancora fango sulla trasmissione - Deianira : "Un autore ci provava con le corteggiatrici" : Ennesima bomba sul dating show, la blogger mostra le prove di alcuni messaggi compromettenti di uno degli autori.

Uomini E DONNE/ Sonia Pattarino e Ivan in vacanza in Messico - Trono Classico - : La redazione di UOMINI e DONNE diffonde un comunicato ufficiale per difendere Raffaella Mennoia, intanto Sonia e Ivan insieme in vacanza in Messico

Uomini e donne : per Deianira Marzano - un autore ci provava con alcune corteggiatrici : Non si placano le polemiche intorno alla redazione di Uomini e donne, al centro di accuse incrociate da parte di alcuni ex protagonisti e di personaggi noti al mondo del web. Dal giorno in cui Mario Serpa ha lanciato una prima frecciatina a Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, le dichiarazioni al vetriolo hanno continuato a rimbalzare nei social network, chiamando in causa volti noti quali Teresa Cilia, Gianni Sperti, Karina ...

Maria De Filippi in vacanza e “Uomini e donne” posta il comunicato : «Sciocchezze. D’obbligo diffide e denunce» : Dopo un anno di duro lavoro in tv, con numerosi programmi da portare avanti, Maria De Filippi si concede qualche giorno di sole con una vacanza ad Ansedonia, dove ha comunque continuato la sua vita sportiva. Nel mentre il suo programma “Uomini e donne” ha diramato un comunicato per mettere fine alle numerose voci circolate in questi giorni sulla trasmissione Mediaset. Amante dell’attività fisica, Maria in grande forma fotografata da “Chi” si è ...

Deianira Marzano : "Un autore di Uomini e Donne chiedeva di uscire a troniste e corteggiatrici" : Deianira Marzano, entrata a pieno diritto nella lite tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia, ha raccolto la testimonianza di un caro amico, deluso dal comportamento di un autore di 'Uomini e Donne' che contattava corteggiatrici e troniste con secondi fini non proprio professionali: Il mio amico portava le ragazze a Uomini e Donne tra cui tante che poi sono diventate troniste ed hanno fatto le loro scelte. Durante il trono di Lorenzo e Luigi ...

“Lo faceva sempre”. Deianira Marzano - la rivelazione è bollente. Trema Uomini e Donne : A seguito degli ultimi avvenimenti che hanno visto protagonista Raffaella Mennoia, Deianira Marzano svela una bomba su un altro autore di Uomini e Donne. Una rivelazione molto pesante riguardante uno degli autori di Uomini e Donne. Come lei stessa ha spiegato, le sue parole non possono essere messe in dubbio perché ci sono altre persone che possono tranquillamente testimoniare che ciò che ha detto è tutto vero. Sulle sue Instagram stories, ...

Uomini e donne - accusa-choc a Raffaella Mennoia : "Non lo ha licenziato anche dopo lo scandalo" : Allo staff di Uomini e donne, l'amatissimo programma di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, quest'estate non è dato aver risposo. Nello specifico per l'autrice Raffaella Mennoia sembra impossibile pensare alle vacanze, tra insulti, scandali e minacce di querela. Una nuova accusa al braccio destro

Uomini e Donne - Cartasegna e la Salemi insieme? Lei : “Sono scioccata” : Marco Cartasegna di Uomini e Donne e Giulia Salemi non stanno insieme: la smentita In questi giorni sono circolate on line diverse voci di corridoio inerenti a un presunto flirt tra Marco Cartasegna e Giulia Salemi. Flirt smentito alcuni giorni fa dalla ragazza durante un suo intervento in radio. Smentita che però poco ha convinto i suoi fan, i quali hanno dichiarato di pensare di aver visto l’ex tronista di Uomini e Donne di spalle in una ...

Deianira Marzano : pesante rivelazione su un autore di Uomini e Donne : Deianira Marzano ha appena fatto una pesante rivelazione su uno degli autori di Uomini e Donne. Ecco le sue parole Settimana non proprio tranquilla per il programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. La trasmissione infatti non sta avendo vita facile tra le accuse di alcuni ex protagonisti e le minacce di querele che […] L'articolo Deianira Marzano: pesante rivelazione su un autore di Uomini e Donne proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne gossip - Nicolò Ferrari nel mirino dei fan francesi : “Brutta esperienza” : Uomini e Donne, Nicolò Ferrari parla dell’esperienza nel reality francese Les Anges Siete in cerca di gossip su Uomini e Donne? L’assenza del programma si fa sentire, ma oggi vi accontentiamo parlando di Nicolò Ferrari. Non che il pubblico di Uomini e Donne si stia annoiando sotto l’ombrellone, viste le vicende tra Teresa Cilia, Mario […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Nicolò Ferrari nel mirino dei fan francesi: ...

“Rosiconi!”. Furia Maria De Filippi - caos a Uomini e Donne : “Occhio a diffide e querele” : Sono giorni roventi per tutto il mondo del gossip. E anche un programma come Uomini e Donne non è da meno. Vi abbiamo parlato infatti di scatti bollenti e pose osé pubblicate sui social dai protagonisti del format del pomeriggio Mediaset. Vi abbiamo parlato di amori finiti, naufragati in meno di un mese, o nuove scintille e passioni pronte ad esplodere. Vi abbiamo anche raccontato di litigi, frecciatine, insulti, critiche e chi più ne ha e più ...

Uomini e Donne - nuova frecciata di Salvatore di Carlo alla Mennoia e spunta un post dell'ex di Claudio Sona : Il marito dell'ex tronista ancora contro l'autrice. E dal web spunta un vecchio post di Juan Fran Sierra sempre contro la Mennoia.

Uomini e Donne Annuncia Diffide e Querele agli ex Protagonisti! : Non sembra finire la polemica tra la redazione di Uomini e Donne e i vecchi tronisti e corteggiatori. Dalle parole presto si passerà alle denunce! Ecco tutti i dettagli! Manca ancora più di un mese al via di Uomini e Donne, ma molto meno alla prime registrazioni del dating show di Canale 5. In questi giorni Maria De Filippi si sta godendo le vacanze al mare, un relax più che meritato. In compenso però la redazione del programma sta lavorando. E ...