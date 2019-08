The Club è uno stranissimo MMO gratuito creato da un ex sviluppatore di The Stanley

The Blackout Club : Recensione - Trailer e Gameplay : Dagli ex creatori di Bioshock arriva The Blackout Club, un survival horror dove 4 giocatori devono co-operare per svelare gli oscuri misteri che si annidano nei meandri più tenebrosi della cittadina. Dopo aver messo le mani sulla versione Steam, quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, anticipandovi che il titolo è disponibile anche su Xbox One e PS4. The Blackout Club Recensione The Blackout ...

L'horror coop The Blackout Club esce dalla fase early access : Gli sviluppatori di del team di Question sono lieti di annunciare che il loro horror coop in prima persona The Blackout Club ha finalmente abbandonato la fase di early access. Se non sapete di cosa stiamo parlando dovete sapere che si tratta di un horror in prima persona in cui quattro giocatori rivestiranno i panni di un gruppo di adolescenti alle prese con un oscuro segreto che si cela nelle viscere della loro cittadina, che dovranno risolvere ...

The Astronaut Wives Club : su La7 la serie per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna : The Astronaut Wives Club Sono passati cinquant’anni dallo sbarco di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna e, al fine di celebrare l’importante evento, La7 trasmetterà, a partire da stasera alle 21.15, The Astronaut Wives Club, la miniserie prodotta da ABC che racconta la nascita del progetto spazio dal punto di vista delle mogli dei Mercury Seven, ossia i primi scienziati che hanno lavorato ad un programma di ricerca, sostenuto ...

The Astronaut Wives Club su La7 - dall’8 luglio la miniserie in prima tv per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna : Per celebrare i cinquant'anni dallo sbarco sulla Luna, arriva The Astronaut Wives Club su La7: la miniserie in onda in prima visione a partire da lunedì 8 luglio per tre appuntamenti racconterà il percorso che ha portato la Nasa a scrivere la storia dell'umanità e cambiare per sempre la percezione dello Spazio. Dall'8 al 22 luglio, per 3 lunedì, La7 celebra il 50° anniversario della missione Apollo 11 che il 20 luglio 1969 portò i primi ...