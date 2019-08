Raggi presenta 20 autobus nuovi per linee Acilia

Casal Bruciato - Raggi presenta 20 nuovi autobus : Roma – Altri 20 nuovi bus vanno a rinforzare la flotta Atac. Questa volta per i collegamenti della zona est di Roma, in particolare la linea 309 che connette la metro B Bologna con quartieri come Monte Antenne e Casal Bruciato, e la linea 544 che serve l’area di via Nomentana e Centocelle. Li ha presentati oggi, in piazza Riccardo Balsamo Crivelli, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme alla presidente del IV Municipio, Roberta ...

MonitoRaggio dei beni culturali minacciati da fattori ambientali - presentato il rapporto su Artek : presentato il rapporto su Artek (Satellite Enabled Services for Preservation and Valorisation of Cultural Heritage) uno dei progetti ideati da Ispra e Iscr per la tutela dei beni culturali. L’obiettivo del progetto, finanziato da Esa e Asi in collaborazione con il Cnr-Imaa e l’Enav, è lo sviluppo di una piattaforma informatica per monitorare lo stato di conservazione e rischio dei beni culturali minacciati da fattori ambientali, sia di origine ...

Tor Bella Monaca - Raggi presenta 80 nuovi autobus Atac : Roma – Sono pronti a entrare in servizio 80 bus della nuova serie Citymood, parte della prima tranche della fornitura di 227 vetture acquistate tramite piattaforma Consip da Roma Capitale. Le prime 60 entreranno in servizio a partire dal pomeriggio e le altre venti saranno disponibili entro la fine della settimana: l’arrivo dei nuovi mezzi e’ stato festeggiato stamattina dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, con un evento in ...

Non si presenta il giorno della promessa di matrimonio lei lo Raggiunge e lo massacra di botte : La vicenda è accaduta a Reggio. E’ la diretta interessata a raccontare cosa le è accaduto di estremamente spiacevole: “Doveva sposarmi, ma non si è presentato in Comune per la firma delle pratiche. Ed è la seconda promessa di matrimonio infranta in sei anni che stiamo insieme. Non ci ho più visto e l’ho riempito di botte davanti a tutti”. La donna infatti lo ha raggiunto presso il centro commerciale I Petali e li lo ha ...

Casapound - dopo 10 anni il Demanio presenta esposto su palazzo occupato a Roma. Inizia l’iter per sgombero. Raggi : “Finalmente” : “Finalmente l’Agenzia del Demanio ha avviato iter per lo sgombero di Casapound“. L’annuncio arriva direttamente dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, commentando la denuncia presentata dall’Agenzia, con oltre 10 anni di ritardo, necessaria per avviare le procedure legali che potrebbero portare allo sgombero della sede del movimento di estrema destra. Da quanto si apprende l’amministrazione avrebbe presentato in ...

Nuoto – Roma pronta a presentare la sua candidatura per la rassegna 2022 - l’entusiasmo della sindaca Raggi : Roma si candida ad ospitare gli Europei di Nuoto 2022: la soddisfazione della sindaca Raggi L’Italia è sempre più interessata al mondo dello sport: dopo la vittoria della candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026, adesso in tanti si stanno muovendo per ospitare nel nostro paese eventi di rilievo. Oggi, con una memoria a firma Virginia Raggi, approvata in Giunta, Roma ha deciso di candidarsi per ospitare gli ...

Dati demografici Istat : l’Italia Raggiunge il record storico di rappresentanti della terza età : “Con una crescita di 800mila ultra 65enni nell’ultimo quinquennio l’Italia raggiunge il record storico di rappresentanti della terza età con più di 13,8 milioni di anziani nel 2019“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, in relazione agli ultimi Dati demografici Istat che indicano un calo della popolazione italiana con il minimo storico delle nascite dall’Unità d’Italia. “Lo scenario – ...