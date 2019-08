Orlando contro Salvini e decreto sicurezza | Fermare nuovo Mussolini

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 9 agosto 2019) Federico Garau Manifestazione in piazza in favore dei migranti eed ilbis: tra un tiro dei dadi e l'altro, per partecipare alla rivisitazione del gioco dell'oca, il sindaco di Palermo attacca: "Processo di fascistizzazione del paese" LeolucaCascio, sindaco di Palermo, prende parte ad una manifestazioneed ilbis organizzata in piazza Verdi dall'associazione Emmaus e dal Forum antirazzista. Il primo cittadino ha affiancato gli organizzatori in un gioco dell'oca reinterpretato ad hoc, in cui le caselle sono state modificate per ricreare una versione dedicata agli stranieri ed alla traversata in mare per raggiungere le coste del nostro Paese. Tirando un dado di grandi dimensioni ci si sposta da "Guardia costiera libica" a "Pipì e cacca addosso", fino ad arrivare a "Malattie" e "Guasto". Un gioco a cui ...

