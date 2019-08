MotoGp – Valentino Rossi resta positivo dopo le FP2 in Austria | “buone sensazioni Vi

Fonte : sportfair

(Di venerdì 9 agosto 2019) Buoneperle FP2 in: il ‘Dottore’ si approccia al weekend del Red Bull Ring con ottimismo nonostante l’11° posto della seconda sessione di prove libere Seconda sessione di prove libere conclusa con un po’ di sfortuna perche, a causa di un po’ di traffico avuto davanti, non è riuscito ad andare oltre l’11° miglior tempo sulla pista del Gp d’. Intervistato ai micrfoni di Sky Sportle FP2, il ‘Dottore’ si è espresso comunque in termini positivi: “oggi pomeriggio non ho guidato bene, ho avuto traffico e non sono riuscito a stare nei primi dieci, ma lesono abbastanza buone. Rispetto all’anno scorso riusciamo a consumare meno le gomme, quindi il mio passo non è male. Ci sono un sacco di piloti che vanno fortissimo, non sarà facile finire tra ...

