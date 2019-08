Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019) L’ufficio brevetti degli Stati Uniti ha approvato la richiesta didire “sovrapposizioni di immagini in tempo reale per sistemi dimisti”. Si tratta in sostanza di una evoluzione delle soluzioni diAumentata già esistenti, che accentuano l’interazione con le presone, oltre che con le cose. In sostanza, il sistema in questione sarebbe in grado di riconoscere le persone presenti nelle immagini visualizzate da un utente e visualizzare automaticamente le informazioni a loro associate in tempo reale. Il fatto che si tratti di un brevetto indica che per ora si parla di un progetto teorico sulla carta: non c’è alcuna garanzia che un giorno questa idea si concretizzi. In caso affermativo, non ci si limiterà più a integrare oggetti o animali virtuali nel mondo reale, come ad esempio la tigre in soggiorno, ma si potrà interagire con ...

Cascavel47 : Microsoft brevetta una soluzione per la realtà mista che innova e inquieta -