Matteo Salvini vuole ' Pieni poteri' Come disse Benito Mussolini

Luigi Di Maio insulta Matteo Salvini : "Intesa con Matteo Renzi? Inventatene un altra - giullare" : Se già stracci e insulti volavano prima dell'apertura della crisi di governo, figurarsi adesso. Non solo tra grillini e leghisti, in questo caso anche tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i due vicepremier che comunque, in un modo o nell'altro, fino ad oggi si erano rispettati, almeno a parole. Valan

La crisi di governo è il delitto perfetto di Matteo Salvini : Fare cadere il governo ora significa, ancora una volta, gestire l'agenda politica (e viene facile fare apparire i grillini come quelli che invece sono attaccati alla poltrona), disinnescare Di Maio e i suoi (che infatti già oggi appaiono piuttosto goffi mentre dicono della Lega ciò che si scriveva da mesi), continuare a giocarsi tutto sulla propaganda (che è la cosa che Salvini sa fare meglio) e instillare nella gente l'idea di poter essere ...

Matteo Renzi fregato da Matteo Salvini : crisi a Ferragosto? Addio al nuovo partitino dell'ex premier : E fu così che Matteo Salvini riuscì a fregare persino Matteo Renzi. Lui che ha annunciato che alla prossima Leopolda darà le indicazioni sulle sue intenzioni future è stato preso in contropiede dalla crisi chiamata e voluta dal nemico giurato. L'ex premier - riporta Repubblica - si aspettava il voto

Matteo Salvini svela il gioco sporco : "Asse Renzi-Di Maio - un pericolo per la democrazia" : Matteo Salvini interviene nuovamente sulla crisi di governo, l'argomento sulla bocca di tutti da qualche giorno a questa parte: "Ci sono toni simili fra Pd e Movimento 5 Stelle, mi auguro solo che Matteo Renzi e Luigi Di Maio non stiano prendendo in giro gli italiani, perché un governo questa formaz

Crisi di governo - Franco Bechis e il dubbio su Matteo Salvini : "Manca la pistola fumante" : E Crisi di governo sia, Matteo Salvini ha rotto gli indugi e, nei fatti, ha staccato la spina che teneva in vita il moribondo governo gialloverde. Ora, manca solo il passaggio formale, la sfiducia a Giuseppe Conte già presentata al Senato dalla Lega. Una Crisi strana, nei tempi e nei modi. E proprio

Matteo Salvini si commuove sul palco a Pescara parlando dei figli : 'Mi mancano' : Pescara - Momenti di commozione da parte del ministro degli interni, nonché leader della Lega e vice premier del governo targato Giuseppe Conte, Matteo Salvini, presente nella serata di ieri, giovedì 8 agosto 2019, sul palco del capoluogo abruzzese per un comizio in spiaggia. Il leader del carroccio si commuove e piange ricordando la sua famiglia: qualche lacrima gli scende sul viso, prontamente ripresa dalle telecamere di telegiornali e ...

Matteo Salvini - il pazzesco lapsus dello scorso 19 aprile : crisi di governo - sapeva già tutto? : Nelle ultime ore ha ripreso a circolare il video che potete vedere qui sopra. Risale al 19 aprile 2019, quattro mesi fa (per l'esattezza mancano dieci giorni per far quattro mesi). A parlare, a margine di un incontro a Milano con il figlio di Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, è Matteo Salvini.

Matteo Salvini chiede 'pieni poteri' agli Italiani e apre definitivamente la crisi : Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'Interno Matteo Salvini è ormai sicuro di voler proseguire sulla strada intrapresa nelle scorse ore. Secondo il leghista infatti non ci sarebbe più una maggioranza, soprattutto dopo il voto contrario dei Cinquestelle alle mozioni sulla Tav in Senato. In due comizi a Sabaudia e a Pescara Salvini ha ribadito questo concetto. Proprio al termine del comizio di Pescara, il leader leghista ha chiesto agli ...

Matteo Salvini - crisi di governo in gran segreto : poi - il via libera a Luca Morisi : Tam-tam, voci impazzite, crisi o non crisi, la Lega che ritira i ministri, rimpasto, Giuseppe Conte si dimette e invece no, forse il governo si salva, no crolla tutto. Questo, in estrema sintesi, quanto accaduto ieri, giovedì 8 agosto, nella convulsa giornata che, in serata, è sfociata nella crisi d

Alle elezioni vittoria schiacciante per Matteo Salvini : Non ci sono dubbi: “la Lega punterà a correre da sola”. YouTrend analizza insieme ad Agi gli scenari che si

Nicola Zingaretti - la promessa a Matteo Salvini : nessun governicchio. Bomba di Claudio Cerasa : Il rischio di questa crisi di governo, come è noto, è che Sergio Mattarella si metta di traverso. Scontato, infatti, un tentativo del capo dello Stato di trovare una nuova maggioranza, magari tra Pd e M5s. Operazione che però ha pochissime possibilità di successo, nonostante i numerosi abboccamenti

Matteo Salvini presenta la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte : Come scollare i grillini dalla poltrona? Matteo Salvini è deciso a farlo con ogni mezzo. Non vuole che Di Maio

Matteo Salvini dice che vuole “pieni poteri” : Lo ha detto dopo il suo comizio a Pescara, confermando di volersi candidare alle elezioni per fare il presidente del Consiglio, ora che si va verso la crisi di governo

Matteo Salvini apre la sua campagna elettorale solitaria : Il dado è tratto. “Restituiamo la parola agli italiani. Senza tornare al vecchio: se devo mettermi in gioco, lo faccio