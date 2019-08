LIVE Ciclismo | Europei 2019 in DIRETTA | prova in linea juniores femminile | l’Italia si

Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.51 Saranno 99 le atlete al via pronte a giocarsi il titolo continentale. 08.49 Ad Alkmaar (Olanda) è tutto pronto per assistere alla affascinante corsa che metterà in palio il titolo tra le giovani ragazze Under 18. 08.45 Buongiorno e benvenuti alladellaindegli. Il programma di gare (9 agosto) – La presentazione della gara Buongiorno e benvenuti alladellariservata categoriadegli. Ad Alkmaar (Olanda) è tutto pronto per la primaindel programma che metterà in palio il titolo per le ragazze Under 18. L’appuntamento è fissato per le ore 09.00 quando prenderanno il via le 98 atlete prenderanno il via per una sfida che si prospetta entusiasmante. Proprio alle ragazze più giovani sarà concesso ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo Europei 2019 in DIRETTA: cronometro U23 maschile in tempo reale. Price Pejtersen campione lontani gli… - OA_Sport : LIVE Ciclismo, Europei 2019 in DIRETTA: cronometro maschile Elite, Filippo Ganna sogna una medaglia - zazoomnews : LIVE Ciclismo Europei 2019 in DIRETTA: cronometro U23 maschile in tempo reale. Price Pejtersen campione lontani gli… -