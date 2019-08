Le notizie del giorno ore 13 | 30

Ultime notizie Roma del 09-08-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Cerca 300 delle 680 persone fermate Mississipi in un Masquerade degli agenti federali che combattono l’immigrazione illegale sono state rilasciate tutti però ha sottolineato il portavoce del dice le verranno processati prosegue Comunque la protesta delle associazioni in difesa delle libertà civili che parlano di operazione crude e non necessarie ...

Ultime notizie Roma del 09-08-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli un ragazzo di 15 anni di Milano che in questo periodo in vacanza Francavilla al Mare Chieti con la famiglia è morto in serata al policlinico di Chieti dove è stato ricoverato dopo essersi lasciato mentre stava giocando a calcetto non impianto privato a Francavilla al Mare ragazzo secondo quanto ricostruito la polizia Ha che ha sentito alcuni testimoni si è ...

Ultime notizie Roma del 09-08-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli pure di tensione altissima nel governo quella situazione che sembra precipitare scambi di accuse tra gli alleati della maggioranza la lega che è esplicitamente elezioni nel pomeriggio un vertice A Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte il vicepremier Matteo Salvini Conte a Salvini neola dovrà spiegare le ragioni della crisi andiamo subito in parlamento ...

Ultime notizie Roma del 09-08-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentornati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli pure di tensione altissima nel governo con la situazione che sembra precipitare scambi di accuse tra gli alleati della maggioranza la lega che avevo le elezioni nel pomeriggio un vertice A Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte il vicepremier Matteo Salvini Conte a Salvini neola dovrà spiegare le ragioni della crisi andiamo su in parlamento per prendere ...

Ultime notizie Roma del 09-08-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale per una buona giornata dalla redazione di Francesco Vitale in studio inutile andare avanti a colpi di noi di litigi come nelle Ultime settimane gli italiani hanno bisogno di certezze di un governo che faccia non vi signor No Matteo Salvini mette nero su bianco che non vogliono più altro non venite in più non vogliamo rimpasto governi tecnici dice dopo ho un questo governo che ha fatto tante cose buone ci sono solo ...

Ultime notizie Roma del 09-08-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio si è aperto ufficialmente la crisi di governo Conte Ieri dopo una giornata scandita Dai colloqui il premier ha indetto una conferenza stampa in cui ha recitato la situazione sarà la crisi di governo più trasparente della storia detto Conte Matteo Salvini al termine di un comizio a Pescara parlando con i giornalisti ha risposto al primo ministro il stellato ...

Ultime notizie Roma del 09-08-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da studio Matteo Salvini apre la crisi di governo e da Pescara dove ieri sera ha tenuto uno dei tuoi mezzi del Toro sulle spiagge italiane lancia la sua corsa premier chiedo gli italiani se vogliono darmi i pieni poteri per fare le cose come vanno fatte dice termine del comizio se mi candido premier Quello sicuro ha risposto il Ministro dell’Interno siamo prontissimi ...

Ultime notizie Roma del 09-08-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio Matteo Salvini apre la crisi di governo e da Pescara dove ieri sera ha tenuto uno dei comizi del Toro sulle spiagge italiane lancia la sua corsa premier chiedo gli italiani se vogliono darmi pieni poteri per fare le cose come vanno fatte dice al termine del comizio se mi candido premier Quello sicuro risposto il Ministro dell’Interno siamo prontissimi ...

Le notizie del giorno – Nuovo scandalo combine nel calcio italiano e caos su Juventus-Napoli : Dopo il caos ripescaggi, gironi e calendari che ancora può portare ad altri colpi di scena, un Nuovo caso sconvolge il campionato di Serie C. Nelle ultime ore la Procura Federale ha deferito il calciatore Giulio Mulas ed il Piacenza per responsabilità oggettiva, nel mirino è finito un messaggio vocale dell’attuale calciatore del Carpi che avrebbe lasciato sul telefono di Alessandro Provenzano, suo ex compagno del Tuttocuoio ed all’epoca ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Cessione pesante al Milan - rinnovo per la Fiorentina : rinnovo importante in casa Fiorentina. Dopo giorni di trattative ha firmato il nuovo contratto fino al 2023 Bartolomiej Dragowski, portiere classe ’97. Il numero uno viola era stato tentato anche dalle sirene della Premier League. Ma ha scelto di restare a Firenze. Queste le sue parole: “Sono molto contento che finalmente arrivi il mio momento alla Fiorentina. Niente arriva gratis, alla fine sceglie sempre il mister. Lavorerò duro ...

Ultime notizie Roma del 08-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno ancora politica in apertura app Italia ha bisogno di certezze di scelte coraggiose condivise inutile andare avanti franò rinvii blocchi e litigi quotidiani Ogni giorno che passa è un giorno però è l’unica alternativa questo governo ridare la parola agli italiani con nuove elezioni voti Chiara la lega in una nota il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto un ...

Le notizie del giorno (ore 19 - 30) : SI PREPARA LA CRISI: MATTARELLA VEDE CONTE E POI CONVOCA FICO Il presidente rientra da Castelporziano per un incontro con il premier che fonti parlamentari tentano di derubricare a "normale colloquio". Ma poi sale al Colle il presidente della Camera: sul tavolo la possibilità di riconvocare Montecitorio se si rendesse necessario. RIMPASTO O CRISI? LUNGO FACCIA A FACCIA TRA SALVINI E CONTE Il colloquio a Palazzo Chigi nel momento in cui al Colle ...

Ultime notizie Roma del 08-08-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 60esimo anniversario della tragedia di Marcinelle a ferma la tutela di tutti i lavoratori cessante promozione dei loro diritti costituiscono principi di civiltà irrinunciabili per ogni paese sono l’obiettivo fondamentale nel processo di consolidamento della ...

Ultime notizie Roma del 08-08-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 8 agosto in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lasciato Palazzo Chigi si apprende da fonti parlamentari per recarti al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio ma dopo aver annullato l’incontro in programma oggi Luigi Di Maio ha incontrato i capigruppo del MoVimento 5 Stelle Francesco ...