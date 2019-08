Inizio Scuola Settembre 2019 | le date ufficiali regione per regione Anno Scolastico

Fonte : correttainformazione

(Di venerdì 9 agosto 2019) Il primo giorno diè sempre un giorno molto particolare, che fa ricominciare tutto da capo. Oggi andremo a vedere insieme leprincipali in cui ricomincerà laper: come sarà il rientro fra i banchi di? Durante le vacanze estive pensare all’dellanon è mai qualcosa che fa piacere ai bambini e ai ragazzi…e non solo a loro. Anche per i genitori infatti, per gli insegnati e per tutti coloro che lavorano all’interno delle scuole non è un’informazione a cui rimanere indifferenti quella relativa al rientro adopo le vacanze, poiché da quel giorno in poi la routine cambierà di molto rispetto alle giornate estive che si era abituati a vivere fino a qualche giorno prima. Giunti ad agosto però è necessario iniziare a pensare a quando sarlein cui gli studenti, ma anche gli insegnanti e tutto il ...

xbunnykoo : uscì fuori l'argomento antongianna e leopoldina si incazzò abbestissima e iniziò a sparare a raffica insulti su di… - germanshepard8 : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani Enzo Biagi nacque il 9 agosto 1920 a Pianaccio di Lizzano in Belvedere. Iniziò a lavorare con il giorn… - elena_cauc : @albertissimo78 @Lollo54960332 @Stefbazzi @Primula23244790 @byoblu @EuroMasochismo Manca un mese all'inizio della s… -