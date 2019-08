Incendio nel Siracusano | fiamme sulle ville | evacuati i residenti

Incendio a Faenza - nel Ravennate : i comuni limitrofi in allerta per i fumi [FOTO] : Svariati comuni della Romagna, tra cui Ravenna e Forlì, sono in allerta per il propagarsi dei fumi derivanti dal vasto Incendio ancora in corso a Faenza. Dalla scorsa notte, in un magazzino di stoccaggio merci della ditta Lotras, stanno bruciando plastiche, barili di olio, componenti per auto e materiale di ogni tipo. Le operazioni di spegnimento si profilano molto lunghe e difficili, ci si sta adoperando per reperire un’ingente ...

Russia - Incendio nella base militare di sottomarini atomici di Severodvinsk : un morto - almeno dieci feriti : Una persona è morta nell’incendio scoppiato in una base militare a Severodvinsk, nella regione di Arkhangelsk, nel nord della Russia, sede dei sottomarini atomici della flotta del nord. Lo riportano diversi media russi. Secondo Interfax, sono nettamente udibili delle esplosioni. Stando a una fonte dei servizi di emergenza citata dalla Tass l’incidente è avvenuto a bordo di una nave e al momento si registrano dieci feriti. L'articolo ...

Salerno : Incendio nell’isola ecologica a Sala Consilina : Un incendio, probabilmente doloso, si è sviluppato questo pomeriggio all’interno dell’isola ecologica comunale di Sala Consilina, in provincia di Salerno. Il rogo – da quanto si apprende – ha avuto origine in un terreno agricolo adiacente l’isola, che e’ ubicata in localita’ San Giovanni. Sono andati in fumo i rifiuti della frazione indifferenziata. Dalle 17 circa stanno operando i Vigili del fuoco del ...

Una donna è morta nell’Incendio di un capannone dove vivevano decine di migranti in provincia di Matera : A Metaponto, in provincia di Matera, una donna è morta nell’incendio di un capannone in cui vivevano decine di migranti, occupati nelle attività agricole della zona. Il capannone fa parte dell’ex complesso industriale Felandina, dove gruppi di migranti vivono in

Vasto Incendio nel palermitano - decine di sfollati : Vasto incendio nel palermitano.Notte di paura e apprensione per i residenti di San Martino delle Scale, frazione di Monreale

Incendio a Palermo - bruciano Monreale a Ciaculli nella notte : almeno 80 evaucati : Maxi Incendio a Palermo e provincia nella notte, che ha costretto 20 famiglie ad evacuare le proprie abitazioni in preda al panico. Centinaia di vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, anche con l'uso di Canadair. Tra le zone più colpite quelle di Monreale e Ciaculli: "Rogo certamente doloso".Continua a leggere

Incendio in un allevamento nel Mantovano : morte 72mila galline - danni ingenti : Un vasto Incendio ha distrutto due grossi capannoni di un allevamento di pollame nelle campagne di Castiglione delle Stiviere (Mantova). Nel rogo, provocato da un corto circuito, sono morte quasi tutte le 72mila galline ospitate in uno degli edifici. L’Incendio è scoppiato la notte scorsa, poco prima di mezzanotte, e fino a questa mattina sono rimaste al lavoro sei squadre dei Vigili del fuoco accorse nella notte e provenienti da Mantova, ...

Fuoco sulle autostrade : a Bologna scontro tra Tir con Incendio - nel Vicentino auto e casello in fiamme : Morto uno dei guidatori dei tre mezzi pesanti coinvolti nell’incidente. Ci sono feriti. Chiusa la A14

Nel foggiano un Incendio distrugge 33 mezzi per la raccolta dei rifiuti : si indaga : Un rogo di enormi proporzioni si è sviluppato la scorsa notte presso il deposito mezzi dell'azienda Tekra, a San Giovanni Rotondo. La ditta svolge il servizio per la raccolta dei rifiuti nello stesso comune foggiano. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, l'incendio sarebbe di origine dolosa, conferme in tal senso arriverebbero anche dai Vigili del Fuoco. Al momento sono ignari i motivi che avrebbero portato gli autori del gesto ad ...

Vasto Incendio nel nuorese - chiusa la statale 131 : Il nuorese brucia ancora. L'incendio di Siniscola, che ha lambito la statale 131 dcn bloccata tra Nuoro e Olbia per buona parte della notte, e' in fase di contenimento ma non ancora del tutto spento. Sin dalle prime luci dell'alba sul posto hanno operato due Canadair e tre elicotteri della flotta regionale antincendi. I mezzi aerei, pero', sono stati costretti a ritirarsi dopo qualche ora a causa delle condizioni proibitive del forte vento di ...