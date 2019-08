In UK le entrate dei videogiochi superano quelle di film e musica combinate

L’Agenzia delle entrate chiede alla Svizzera i nomi dei clienti di Ubs : L'Agenzia delle Entrate punta il mirino su chi ha depositato soldi nelle filiali svizzere di Ubs, la banca che lo scorso giugno ha accettato di versare 111,5 milioni di euro al Fisco italiano per chiudere un contenzioso con risvolti penali sui quali proseguono le trattative con la Procura per un patteggiamento

Registro dei corrispettivi 2019 : tempo invio e istruzioni Agenzia entrate : Registro dei corrispettivi 2019: tempo invio e istruzioni Agenzia entrate Primo luglio 2019: da oggi comincia una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda i corrispettivi. Gli esercenti non dovranno più rilasciare scontrini e ritenute fiscali ai clienti che acquistano beni e servizi. Registro dei corrispettivi: nuovi obblighi D’altra parte, anche se d’ora in poi non dovranno più rilasciare scontrini e ritenute fiscali ai clienti ...