Europei Ciclismo 2019 – Il programma di venerdì 9 agosto | cominciano le prove in linea

Fonte : sportfair

(Di venerdì 9 agosto 2019) Scattano oggi leinaglididi Alkmaar, si comincia in mattinata con la categoria Juniores femminile per proseguire con U23 femminile e Juniores maschile Giornata molto importante aglidiin corso di svolgimento ad Alkmaar,oggi leine l’Italia si presenta ai nastri di partenza da favorita in tutte e tre le competizioni in. Si comincia alle ore 9 con la categoria Juniores femminile, il percorso prevede sei giri del circuito cittadino lungo 11.5 km, per un totale dunque di 69 km. Le azzurre al via saranno: Camilla Alessio, Giorgia Catarzi, Sofia Collinelli, Lara Crestanello, Eleonora Gasparrini e Matilde Vitillo. Alle ore 12 invece sarà il turno della gara inU23 femminile, in questo disciplina l’Italia potrà contare su atlete di alto calibro ...

