Esplosione in base militare russa | Greenpeace | “A Severodvinsk | radiazioni 20 volte più

Russia - il momento dell’Esplosione nella base militare di Severodvinsk : una grande palla di fuoco e fortissimi boati squarciano il cielo [VIDEO] : Diverse esplosioni a catena hanno generato spaventosi boati e un incendio in una base militare a Severodvinsk, nella regione di Arkhangelsk, nel nord della Russia. nella base erano presenti i sottomarini atomici della flotta del nord. La causa dell’incendio è stata l’esplosione di un motore a propulsione liquida nel corso di un test. Il disastro potrebbe essere stato provocato da “un errore umano”, ha spiegato il vice ministro della difesa ...

Esplosione in base militare russa durante test su sottomarini atomici : 2 morti : È successo nella regione di Arkhangelsk, in un sito che ospita sommergibili nucleari: ci sono anche 6 feriti, tra ingegneri civili e soldati. Le autorità: «Radiazioni normali»

