Crisi di governo | Salvini vuole il voto subito | Mi metto in gioco | ora corro da

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Governo - Crisi alle porte - 9 agosto - : Ultime notizie di oggi, 9 agosto 2019: Governo, crisi alle porte, Salvini pronto a staccare la spina. Calciomercato, la Juve tiene Dybala

Luigi Di Maio vuole rimandare la Crisi di governo : obiettivo fare slittare il voto : Luigi Di Maio non vuole lasciare palazzo Chigi. Il grillino, infatti, vuole prendere tempo e rimandare la crisi di governo.

Di Battista sulla Crisi di governo aperta da Salvini : "Spettacolo da vomito" : "Questo politicante di professione manda tutto all'aria per pagare cambiali a parlamentari terrorizzati dal taglio delle poltrone o agli amici del 'suocero' Verdini che se la fanno sotto per la riforma della prescrizione che entrerebbe a breve in vigore. Il bello è che dirà in Parlamento che non si possono fare queste cose perché quelli del 5 Stelle lo trattano male poro amore". Alessandro Di Battista non fa nome ma il dettaglio anagrafico - la ...

Crisi governo M5S-LEGA - ELEZIONI ANTICIPATE/ Salvini "Non c'è maggioranza - al voto!" : CRISI di GOVERNO M5S-LEGA, Salvini annuncia ELEZIONI ANTICIPATE: "Non c'è maggioranza, andiamo in Parlamento e poi al voto!". Le ultime notizie.

Dalla 'parlamentarizzazione' alle elezioni. Gli 11 passaggi necessari della Crisi di governo : Il timing della crisi del governo guidato da Giuseppe Conte potrebbe portare a nuove elezioni l'ultima domenica di ottobre, il 27. Ma è anche possibile che servano alcuni giorni in più, e allora gli italiani sarebbero chiamati ad esprimere nuovamente il loro voto la settimana successiva, domenica 3 novembre o domenica 10 novembre. I tempi sono dettati Dalla Costituzione, da leggi ordinarie e da una ormai consolidata prassi istituzionale. ...

Salvini licenzia il governo e Conte lo sfida : la Crisi sarà trasparente - andremo in Parlamento : Il leader del Carroccio: «Inutile andare avanti a colpi di “no” e di litigi». Di Maio: «Pronti al voto, la Lega ha preso in giro il Paese»

Governo - è Crisi. Salvini : «Andiamo al voto - mi candido premier». Di Maio : «Prima il taglio dei parlamentari» : «Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori». Lo...

Crisi governo - cosa succede ora? Elezioni - le date utili : Salvini apre la Crisi di governo: «La maggioranza non c'è più, andiamo al voto», ha detto il vicepremier della Lega. Ma cosa succede ora? Il passo...

Crisi di governo - Di Maio : “Riaprono le Camere? Lega voti taglio dei parlamentari”. Salvini : “No. Poi non si va più a elezioni” : Luigi Di Maio l’ha ripetuto per tre volte in tre ore: se le Camere riaprono per la Crisi, perché non si può sfruttare l’occasione per approvare il taglio dei parlamentari? È sulla riforma dei due rami del Parlamento, che il capo del Movimento 5 stelle ha cominciato a tirare la giacchetta al quasi ex alleato, Matteo Salvini. Subito dopo che il leader della Lega ufficializzava la Crisi di governo con una nota, il ministro dello ...

Conte e Di Maio contro Salvini su tempi e modi della Crisi di governo : Giuseppe Conte scioglie il silenzio e si schiera, contro Matteo Salvini. Il presidente del Consiglio convoca i giornalisti, a circa 36 ore dallo 'showdown' del suo governo dopo il voto sulla Tav al Senato, per fornire - dice - "alcune doverose dichiarazioni ai cittadini" che saranno seguite - assicura - da "più ampie spiegazioni" in Parlamento. Il premier racconta di aver ricevuto ieri, a Palazzo Chigi, il suo vice leghista, il quale gli ha ...

Governo - Salvini : aprire la Crisi in Parlamento e tornare al voto : Salvini: Inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un Governo

Lavoro - tutte le misure “a rischio” per la Crisi di governo : Il decreto sui rider, le tutele per i manager dell’ex Ilva e gli aiuti alle aziende in crisi, licenziato dal consiglio dei ministri “salvo intese” senza l’approvazione definitiva del governo resta lettera morta. Il decreto dignità e il reddito di cittadinanza potrebbero essere modificati o non essere confermati da un altro esecutivo.

Crisi di governo - Di Maio contro Salvini : “Ha messo sondaggi davanti a interessi italiani” : Dopo Giuseppe Conte, anche Luigi Di Maio lancia pesanti accuse nei confronti di Matteo Salvini che ha aperto la Crisi di governo e rotto l'alleanza M5s-Lega: "Salvini ha fatto cadere il governo che ha fermato gli sbarchi, ridato lavoro, votato la legge anticorruzione, fatta quota 100. Lo ha fatto cadere perché ha messo i sondaggi davanti agli interessi del paese". Al Tg1 Di Maio - subito dopo le parole del presidente del Consiglio sulla ...