Cobolli Gigli | “Schifoso il comunicato | alla Juve qualcosa non funziona Certo che

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2019) L’ex presidente dellantus, Giovanni, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli sul divieto posto dntus ai nati in Campania (poi ritirato e limitato ai soli residenti) per-Napoli. “E’ stata una svista gravissima in termini di comunicazione, da parte di una società che ha una tradizione che deve mantenere”.ha parlato di Andrea Agnelli dicendosi convinto del fatto che non condividesse la decisione della. “Oggi ho letto sui giornali che Andrea Agnelli è stato nominato il torinese dell’anno dCamera di Commercio di Torino perché ha migliorato lantus e così ha portato turisti, traffico, affaricittà. E poi esce una comunicazione del genere. Sono sicuro che Andrea Agnelli non può averla letta, perché se lo avesse fatto e l’avesse accettata non sarebbe lui, cioè un umo dal carattere un ...

